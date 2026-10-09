Девять стран под угрозой цунами: В столице Панамы эвакуируют высотки

После землетрясения магнитудой 7,6 в Панаме угрозу цунами объявили для девяти стран Латинской Америки. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

В столице Панамы эвакуируют высотки. Видео © X/ David de la Paz 戴维

В предупреждении перечислены Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Никарагуа, Панама, Перу, Сальвадор и Эквадор. По данным агентства, потенциально опасные волны могут достичь их побережий в течение трёх часов после толчков.

В столице Панамы тем временем провели превентивную эвакуацию офисов и высотных зданий. Как передаёт телеканал Canal N, колебания сильно ощущались в разных частях страны.

Национальная система гражданской защиты Sinaproc и спасатели начали оценивать последствия вблизи эпицентра, а также в провинциях Лос-Сантос, Эррера и Верагуас. Специалисты проверяют состояние построек.

По сведениям Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 213 километрах к юго-западу от столицы. Время события в бюллетене NOAA — 17:56 UTC, то есть 20:56 мск. Магнитуда 7,6 также указана в документе ведомства. На момент сообщений агентства сведений о погибших, раненых и разрушениях не поступало.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4. После него местные службы оценили риск цунами и сочли предупреждение ненужным.