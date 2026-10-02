Самолёт ВВС США подал сигнал бедствия над Канадой

Военно-транспортный C-130 Hercules ВВС США подал сигнал бедствия у канадского побережья и начал снижение для посадки на ближайшем аэродроме. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах региона.

Американский борт следовал из Рейкьявика и до возникновения нештатной ситуации шёл по заданному маршруту. Полёт над Атлантическим океаном проходил в штатном режиме. Тревожный сигнал экипаж передал уже в районе залива Святого Лаврентия.

Что именно произошло на борту, пока неизвестно. По данным собеседника агентства, самолёт продолжает снижаться и готовится приземлиться на одном из ближайших аэродромов. Других подробностей возможной неисправности источник не привёл.

Этот C-130 Hercules был введён в эксплуатацию в 1994 году. Таким образом, машина используется уже более 32 лет. Сведений о людях на борту и последствиях инцидента пока нет.

Ранее американские военные самолёты уже оказывались в подобных ситуациях. В мае военно-транспортный C-17A Globemaster III передал сигнал бедствия во время полёта над Чехией, после чего продолжил движение в сторону Германии. В августе аналогичный тревожный сигнал подал самолёт дальнего радиолокационного обнаружения E-3B Sentry у Ормузского пролива.