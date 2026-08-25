Американский военный самолёт подал сигнал бедствия над Европой

Американский военно-транспортный самолёт передал аварийный сигнал во время полёта над Европой после вылета с базы в Германии. Борт активировал код Squawk 7700, который используется экипажами при возникновении чрезвычайной ситуации.

По данным сервиса Flightradar24, самолёт отправился с авиабазы Шпангдалем в Германии и затем оказался в воздушном пространстве Чехии. Причины подачи сигнала пока не раскрываются.

Код 7700 является универсальным аварийным сигналом транспондера. Его включают при различных нештатных ситуациях на борту, однако он не означает автоматически угрозу крушения или потерю самолёта.

Информация о возможных неполадках и дальнейших действиях экипажа пока отсутствует. Самолёт продолжает находиться под наблюдением по данным открытых сервисов отслеживания полётов.

Ранее Life.ru писал, что американский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry также подавал сигнал Squawk 7700 рядом с Ормузским проливом. После этого борт изменил высоту и направился в сторону Аравийского полуострова. Причины срабатывания аварийного кода тогда также официально не раскрывались.