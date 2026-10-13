Самолёт в аэропорту Нюрнберга подал сигнал о захвате воздушного судна

Самолёт, прибывший в аэропорт Нюрнберга, подал сигнал о захвате воздушного судна. Пилот при этом не выходил на связь по радио, сообщила полиция Баварии.

Ранее в аэропорту объявили чрезвычайную ситуацию из-за рейса, прибывшего с греческого острова Корфу. По данным Bild, самолёт принадлежит авиакомпании Corendon Airlines.

Перед посадкой борт сопровождали истребители Eurofighter. После приземления в аэропорту продолжили действовать экстренные меры. Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Напомним, 30 сентябряна рейсе FZ1073 авиакомпании Flydubai из Дубая в Тель-Авив второй пилот напал на командира воздушного судна. Как сообщала прокуратура ОАЭ, 29-летний гражданин Омана Хамам аль-Хаммами ударил капитана аварийным топором и попытался захватить управление, чтобы разбить самолёт. Нападавшего обезвредили пассажиры и члены экипажа, а резервные пилоты посадили лайнер в саудовском Табуке. Все 172 человека на борту выжили, пострадавшему командиру оказали медицинскую помощь. В ОАЭ произошедшее квалифицировали как теракт, Flydubai временно остановила рейсы в Израиль, а власти начали расследование.