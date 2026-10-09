Самолёт вместо бомбы: В ОАЭ раскрыли чудовищный план второго пилота Flydubai

Власти ОАЭ официально подтвердили, что второй пилот Flydubai планировал совершить теракт, направив пассажирский самолёт в терминал аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Хамад Сейф аш-Шамси, заявление которого распространило государственное агентство WAM.

«В ходе расследования <…> было выявлено, что второй пилот, гражданин Омана, пытался осуществить заранее спланированный террористический акт. Он намеревался захватить контроль над самолётом и использовать его для совершения атаки смертника на пассажирский терминал в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с целью причинения максимально возможного числа человеческих жертв», — говорится в сообщении.

Однако осуществить задуманное злоумышленнику не удалось. Его обезвредили другие члены экипажа и находившиеся на борту люди. В результате самолёт совершил экстренную посадку на территории Саудовской Аравии.

Напомним, 30 сентября 2026 года на борту самолёта авиакомпании Flydubai, выполнявшего рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, произошло нападение второго пилота на командира воздушного судна. По данным прокуратуры ОАЭ, 29-летний гражданин Омана Хамам аль-Хаммами атаковал капитана аварийным топором, пытаясь захватить управление и разбить лайнер. Пассажирам и членам экипажа удалось обезвредить нападавшего, после чего находившиеся на борту резервные пилоты совершили экстренную посадку в саудовском Табуке. Все 172 человека на борту выжили, пострадавшему командиру оказали медицинскую помощь. Власти ОАЭ квалифицировали произошедшее как террористическую атаку. Авиакомпания временно приостановила полёты в Израиль, началось расследование обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что второй пилот FlyDubai планировал похожую атаку ещё в июле. От нападения он отказался, поскольку дорожил одним из членов экипажа