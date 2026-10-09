Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 октября, 20:05

Самолёт вместо бомбы: В ОАЭ раскрыли чудовищный план второго пилота Flydubai

Власти ОАЭ план атаки второго пилота Flydubai на аэропорт Бен-Гурион

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / Felix Tchvertkin

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / Felix Tchvertkin

Власти ОАЭ официально подтвердили, что второй пилот Flydubai планировал совершить теракт, направив пассажирский самолёт в терминал аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Хамад Сейф аш-Шамси, заявление которого распространило государственное агентство WAM.

«В ходе расследования <…> было выявлено, что второй пилот, гражданин Омана, пытался осуществить заранее спланированный террористический акт. Он намеревался захватить контроль над самолётом и использовать его для совершения атаки смертника на пассажирский терминал в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с целью причинения максимально возможного числа человеческих жертв», — говорится в сообщении.

Однако осуществить задуманное злоумышленнику не удалось. Его обезвредили другие члены экипажа и находившиеся на борту люди. В результате самолёт совершил экстренную посадку на территории Саудовской Аравии.

Израиль был готов сбить самолёт FlyDubai после нападения второго пилота
Израиль был готов сбить самолёт FlyDubai после нападения второго пилота

Напомним, 30 сентября 2026 года на борту самолёта авиакомпании Flydubai, выполнявшего рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, произошло нападение второго пилота на командира воздушного судна. По данным прокуратуры ОАЭ, 29-летний гражданин Омана Хамам аль-Хаммами атаковал капитана аварийным топором, пытаясь захватить управление и разбить лайнер. Пассажирам и членам экипажа удалось обезвредить нападавшего, после чего находившиеся на борту резервные пилоты совершили экстренную посадку в саудовском Табуке. Все 172 человека на борту выжили, пострадавшему командиру оказали медицинскую помощь. Власти ОАЭ квалифицировали произошедшее как террористическую атаку. Авиакомпания временно приостановила полёты в Израиль, началось расследование обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что второй пилот FlyDubai планировал похожую атаку ещё в июле. От нападения он отказался, поскольку дорожил одним из членов экипажа

Больше новостей об авиационных инцидентах и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • ОАЭ
  • Терроризм
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar