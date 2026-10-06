Израиль был готов сбить самолёт FlyDubai после нападения второго пилота

Израиль был готов сбить пассажирский самолёт FlyDubai, на борту которого находились более 150 израильтян, если бы лайнер после нападения второго пилота на командира продолжил приближаться к стране. Об этом CBS News рассказали два израильских источника, непосредственно знакомых с ситуацией.

После нападения в кабине самолёт резко потерял около 14 тысяч футов высоты. Израильские ВВС попытались связаться с экипажем, однако ответа не получили. В стране активировали предусмотренный для подобных ситуаций протокол, создали оперативный штаб, закрыли воздушное пространство и подняли в небо истребители.

Военные самолёты отозвали после того, как примерно в 400 милях от Израиля FlyDubai развернулся в сторону Саудовской Аравии. Саудовские ВВС к этому моменту также подняли свои истребители.

По данным CBS News, если бы лайнер продолжил приближаться к Израилю, военные сначала попытались бы визуально оценить обстановку в кабине пилотов и пассажирском салоне. При подтверждении захвата и сохранении радиомолчания к решению подключились бы министр обороны и премьер-министр.

Окончательное распоряжение на уничтожение пассажирского борта в такой ситуации мог отдать только премьер Израиля. Источники телеканала утверждают, что такой вариант рассматривался как крайняя мера на случай угрозы атаки самолётом на аэропорт, комплекс «Азриэли» или другой крупный объект.

Сам инцидент произошёл 30 сентября на рейсе FZ1073 из Дубая в Тель-Авив. По версии израильских властей и свидетелей, второй пилот напал на командира Смита Маччхара и попытался направить Boeing 737 к земле. Раненый капитан сумел открыть дверь кабины, после чего пассажиры и сотрудники FlyDubai обезвредили нападавшего, а находившиеся на борту пилоты взяли управление на себя. Самолёт экстренно сел в саудовском Табуке.

Ранее Life.ru сообщал, что посадить FlyDubai после ЧП помогли находившиеся на борту в качестве пассажиров профессиональные пилоты из России и Украины. После нападения на командира они вмешались в ситуацию, взяли управление Boeing на себя и благополучно посадили лайнер в Саудовской Аравии. Позднее FlyDubai подтвердила, что самолёт удалось обезопасить благодаря другим находившимся на рейсе членам экипажа.