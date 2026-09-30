Из виновников — в спасителей: Самолёт Flydubai после ЧП посадили украинец и русский

Пилоты из России и Украины, летевшие пассажирами на рейсе Flydubai из Дубая в Тель-Авив, помогли посадить самолёт после нападения на одного из членов экипажа. Об этом сообщает Israel Hayom, опровергая первоначальную версию.

По данным издания, во время полёта второй пилот напал на командира воздушного судна. После случившегося находившиеся на борту в качестве пассажиров профессиональные лётчики из России и Украины вмешались в ситуацию. Именно они взяли управление самолётом на себя и успешно посадили лайнер в саудовском Табуке.