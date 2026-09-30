Из виновников — в спасителей: Самолёт Flydubai после ЧП посадили украинец и русский
Israel Hayom: Пилоты из России и Украины помогли посадить Flydubai после ЧП
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Пилоты из России и Украины, летевшие пассажирами на рейсе Flydubai из Дубая в Тель-Авив, помогли посадить самолёт после нападения на одного из членов экипажа. Об этом сообщает Israel Hayom, опровергая первоначальную версию.
По данным издания, во время полёта второй пилот напал на командира воздушного судна. После случившегося находившиеся на борту в качестве пассажиров профессиональные лётчики из России и Украины вмешались в ситуацию. Именно они взяли управление самолётом на себя и успешно посадили лайнер в саудовском Табуке.
Ранее Life.ru Boeing 737 компании Flydubai подал сигнал о захвате во время полёта из Дубая в Тель-Авив, а потом экстренно сел в Саудовской Аравии. По одной из версий, второй пилот намеревался свести счёты с жизнью, устроив авиакатастрофу, однако командир ему помешал. По последним данным, управляли самолётом граждане Омана и ОАЭ. Изначально израильские СМИ писали, что за штурвалом якобы был русский, а на него напал с ножом украинец (второй пилот), но эти данные не подтвердились. Посадить самолёт помогли пилоты, летевшие пассажирами в командировку. А после ЧП у Boeing 737 MAX 8 обнаружили повреждение руля направления.
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