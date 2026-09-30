Самолёт Flydubai повредил хвост во время ЧП с пилотами на рейсе в Тель-Авив

Самолёт Flydubai, экстренно севший в Саудовской Аравии после инцидента между пилотами, получил повреждения руля направления. На опубликованных после посадки кадрах видно повреждение хвостовой части лайнера, сообщил израильский блогер Хананья Нафтали в Telegram.

Речь идёт о Boeing 737 MAX 8, выполнявшем рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив. Во время полёта самолёт сначала передал общий аварийный код 7700, а спустя несколько минут — код 7500, используемый при возможном незаконном вмешательстве. Затем борт резко потерял около 14 тысяч футов высоты менее чем за полминуты и направился в саудовский Табук.

Причиной ЧП стала физическая стычка между пилотами в кабине. Первоначально ситуация вызвала опасения о возможном захвате самолёта, однако позже стало известно, что речь шла именно о конфликте членов экипажа. Авиакомпания подтвердила сам инцидент и сообщила, что Boeing благополучно приземлился в аэропорту Табука, а все пассажиры находятся в безопасности.

Ранее Life.ru показывал окровавленного пассажира рейса FZ1073 после ЧП на борту. Мужчина на записи говорил, что пассажирам и экипажу удалось справиться с возникшей угрозой, а один из пилотов пострадал.