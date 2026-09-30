«Нам нужна помощь»: Окровавленный пассажир Flydubai записал видео после ЧП

Пассажир рейса FZ1073 авиакомпании Flydubai записал видео сразу после происшествия на борту, сообщив об обезвреживании предполагаемых захватчиков. На опубликованных кадрах у мужчины заметны следы крови на лице. Об этом пишет Baza.

Окровавленный пассажир Flydubai записал видео после ЧП. Видео © Telegram / Baza

По словам очевидца, находившимся в самолёте людям совместно с экипажем удалось справиться с возникшей угрозой.

«Во время захвата самолёта мы их обезвредили — нам нужна помощь», — заявил он на записи.

Мужчина также сообщил, что остальные пассажиры находятся в безопасности, однако один из пилотов пострадал. Ролик был снят незадолго до вынужденного приземления лайнера в Саудовской Аравии.