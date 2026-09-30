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Опубликовано 30 сентября, 13:01

«Нам нужна помощь»: Окровавленный пассажир Flydubai записал видео после ЧП

Пассажир Flydubai снял видео после инцидента с пилотами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skycolors

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skycolors

Пассажир рейса FZ1073 авиакомпании Flydubai записал видео сразу после происшествия на борту, сообщив об обезвреживании предполагаемых захватчиков. На опубликованных кадрах у мужчины заметны следы крови на лице. Об этом пишет Baza.

Окровавленный пассажир Flydubai записал видео после ЧП. Видео © Telegram / Baza

По словам очевидца, находившимся в самолёте людям совместно с экипажем удалось справиться с возникшей угрозой.

«Во время захвата самолёта мы их обезвредили — нам нужна помощь», — заявил он на записи.

Мужчина также сообщил, что остальные пассажиры находятся в безопасности, однако один из пилотов пострадал. Ролик был снят незадолго до вынужденного приземления лайнера в Саудовской Аравии.

Walla: Пилот «‎захваченного» самолёта Flydubai погиб после нападения коллеги
Walla: Пилот «‎захваченного» самолёта Flydubai погиб после нападения коллеги

Напомним, ранее Boeing 737 компании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, совершил незапланированную посадку в Саудовской Аравии. По одной из версий, второй пилот намеревался свести счёты с жизнью, направив лайнер к земле, однако командир пытался ему помешать. В Израиле по факту происшествия возбудили дело о терроризме. Для возвращения пассажиров на родину планируется направить в Саудовскую Аравию военные самолёты.

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Владимир Озеров
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