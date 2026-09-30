«Погибли бы все»: Пилоты сочли чудом вывод лайнера Flydubai из пике на высоте 14 тысяч футов

Пассажиры рейса Flydubai FZ1073 могли оказаться в смертельной опасности во время резкого снижения самолёта после драки в кабине пилотов. Вывод лайнера из пике на высоте 14 тысяч футов является чудом. Такое мнение высказал Life.ru пилот первого класса, командир экипажа Airbus A320 Андрей Литвинов.

Все пассажиры, члены экипажа реально, конечно, могли погибнуть. Эта ситуация вообще полностью вышла из-под контроля. Контролировать борт и ситуацию очень тяжело, безусловно, почти невозможно. О каком контроле может идти речь, если они дерутся? То есть самолёт стал неуправляем. Это вообще случай из ряда вон выходящий. Пилот первого класса, командир экипажа Airbus A320 Андрей Литвинов

Он обратил внимание на то, что Boeing 737 MAX 8, следовавший из Дубая в Тель-Авив, потерял около 14 тысяч футов высоты менее чем за 30 секунд. Литвинов похвалил находившихся на борту пассажиров-лётчиков, благодаря которым лайнер стабилизировался и позднее благополучно приземлился в саудовском Табуке.

Касательно скорости снижения — это бешеная скорость, это ужасно. Непонятно, как это всё так получилось. Погибнуть могли все и очень быстро. Пилот первого класса, командир экипажа Airbus A320 Андрей Литвинов

Заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов тоже назвал произошедшее случаем «из ряда вон выходящим». Он напомнил о катастрофе Germanwings 2015 года, когда второй пилот запер командира снаружи кабины и намеренно направил Airbus A320 в снижение. Тогда погибли все 150 человек на борту.

По мнению Попова, для безопасности полётов важны не только профессиональные навыки экипажа, но и психологическая совместимость лётчиков. Эксперт считает, что подобные происшествия должны становиться основанием для тщательной проверки действий и состояния членов экипажа.

Это действительно ущербно для безопасной эксплуатации воздушного транспорта. Нам надо менять подход и идеологию в этом плане, это будет элементом обеспечения безопасности жизни наших пассажиров. Заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов

При этом возможные юридические последствия для участников конфликта пока официально не объявлены. Попов допустил, что они могут включать отстранение от полётов и уголовную ответственность, однако конкретные санкции будут зависеть от законодательства и выводов расследования. По данным оператора аэропорта Табука, оба пилота после посадки были госпитализированы с травмами.