«Погибли бы все»: Пилоты сочли чудом вывод лайнера Flydubai из пике на высоте 14 тысяч футов
Пилот Литвинов: Пассажиры Flydubai могли быстро погибнуть во время срыва в пике
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Пассажиры рейса Flydubai FZ1073 могли оказаться в смертельной опасности во время резкого снижения самолёта после драки в кабине пилотов. Вывод лайнера из пике на высоте 14 тысяч футов является чудом. Такое мнение высказал Life.ru пилот первого класса, командир экипажа Airbus A320 Андрей Литвинов.
Все пассажиры, члены экипажа реально, конечно, могли погибнуть. Эта ситуация вообще полностью вышла из-под контроля. Контролировать борт и ситуацию очень тяжело, безусловно, почти невозможно. О каком контроле может идти речь, если они дерутся? То есть самолёт стал неуправляем. Это вообще случай из ряда вон выходящий.
Он обратил внимание на то, что Boeing 737 MAX 8, следовавший из Дубая в Тель-Авив, потерял около 14 тысяч футов высоты менее чем за 30 секунд. Литвинов похвалил находившихся на борту пассажиров-лётчиков, благодаря которым лайнер стабилизировался и позднее благополучно приземлился в саудовском Табуке.
Касательно скорости снижения — это бешеная скорость, это ужасно. Непонятно, как это всё так получилось. Погибнуть могли все и очень быстро.
Заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов тоже назвал произошедшее случаем «из ряда вон выходящим». Он напомнил о катастрофе Germanwings 2015 года, когда второй пилот запер командира снаружи кабины и намеренно направил Airbus A320 в снижение. Тогда погибли все 150 человек на борту.
По мнению Попова, для безопасности полётов важны не только профессиональные навыки экипажа, но и психологическая совместимость лётчиков. Эксперт считает, что подобные происшествия должны становиться основанием для тщательной проверки действий и состояния членов экипажа.
Это действительно ущербно для безопасной эксплуатации воздушного транспорта. Нам надо менять подход и идеологию в этом плане, это будет элементом обеспечения безопасности жизни наших пассажиров.
При этом возможные юридические последствия для участников конфликта пока официально не объявлены. Попов допустил, что они могут включать отстранение от полётов и уголовную ответственность, однако конкретные санкции будут зависеть от законодательства и выводов расследования. По данным оператора аэропорта Табука, оба пилота после посадки были госпитализированы с травмами.
Напомним, 30 сентября Boeing 737 компании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, экстренно сел в Саудовской Аравии. По одной из версий, второй пилот намеревался свести счёты с жизнью, устроив авиакатастрофу, однако командир ему помешал. По последним данным, управляли самолётом граждане Омана и ОАЭ. Изначально израильские СМИ писали, что за штурвалом якобы был русский, а на него напал с ножом украинец (второй пилот), но эта информация не подтвердилась. Посадить самолёт помогли пилоты, летевшие пассажирами в командировку. Власти Израиля рассматривают произошедшее как теракт.
Больше новостей об авиапроисшествиях и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.