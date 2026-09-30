Пилот-смертник или психоз? Нож, кровь и пике Boeing 737 MAX Появляются новые подробности инцидента на борту Flydubai, который силовики трактуют как теракт. По последним данным, пилот из Омана пытался свести счёты с жизнью, но экипаж и пассажиров спасла случайность. Причиной драки в небе, возможно, стал острый психический приступ. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) «Не является фотографией с места событий»

В инциденте с самолётом Boeing 737 MAX авиакомпании Flydubai, экстренно севшего в Саудовской Аравии, и на борту которого произошла кровавая драка пилотов, не участвовали ни русский, ни украинский лётчики. Теперь эта версия опровергнута официально.

На момент публикации данные об участниках инцидента разнятся. Согласно последней информации, конфликт вспыхнул между командиром воздушного судна — гражданином ОАЭ, и вторым пилотом — гражданином Омана. В то же время есть сообщения, что первый пилот может иметь паспорт Румынии.

По предварительным данным, командир заперся в кабине, после чего резко направил Boeing 737 в пике. Второй пилот пытался ему помешать, между ними вспыхнула драка, в ход пошёл складной нож.

На данный момент известно, что причиной неадекватных действий виновника ЧП стал острый психический срыв, а не политический конфликт, как об этом бросились писать некоторые источники. Напомним, согласно первой версии, драка вспыхнула между первым пилотом — гражданином РФ, и вторым — гражданином Украины. Якобы причиной стали их разногласия по поводу СВО.

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Ключевую роль в предотвращении трагедии, по данным СМИ, сыграл второй пилот. Предварительно, после того как его начальник стал вести себя неадекватно, он вступил с ним в схватку, несколько раз ударил ножом и открыл дверь в кабину, после чего остальные члены экипажа и пассажиры смогли обезвредить обоих.

Похоже, драка лётчиков случилась, когда самолёт стал резко терять высоту — всего за две минуты он снизился с 10 до 5 км над уровнем моря. Наземные службы фиксировали, что и после выхода из пике лайнер какое-то время бросало вверх и вниз, что косвенно может говорить о том, что в это время он летел на ручном управлении.

Безопасно посадить лайнер могла находившаяся на борту группа из двух других пилотов — якобы ранее в ОАЭ они участвовали в тренировках и сейчас летели рейсом как обычные пассажиры. Похоже, они приняли управление самолётом на себя.

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Уже на земле попавшие в кабину пилотов сотрудники правоохранительных органов Саудовской Аравии застали страшное зрелище — весь салон был в крови. Пассажиры находились в состоянии истерики — израильские СМИ приводят их комментарии об ужасе, который они пережили за это время. Никто из них не думал, что сможет остаться в живых.

Пилот, участвовавший в спасении самолёта, сейчас находится на допросе. Он временно отстранён от полётов в соответствии с обязательными процедурами, применяемыми ко всем пилотам, участвующим в серьёзных инцидентах с безопасностью. При этом уже рассматривается вопрос о его награждении за проявленный героизм.

Напомним, самолёт рейса FZ1073, летевший 30 сентября 2026 года из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в саудовском городе Табук. На борту находились около 180 пассажиров, большинство из которых — граждане Израиля.

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Широкую огласку инцидент получил после того, как в воздухе кто-то из кабины пилотов подал сигнал бедствия. Сначала был активирован код 7700 (общая чрезвычайная ситуация), а позже — 7500, обозначающий незаконное вмешательство или возможный захват воздушного судна.

Сразу после этого Израиль поднял в воздух истребители ВВС для перехвата, небо над страной было закрыто, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху провёл экстренные консультации.

Израильский журналист Амит Сигал, ссылаясь на высокопоставленного чиновника, сообщил, что инцидент квалифицируется как попытка крупного теракта. Командиру воздушного судна грозит уголовное преследование по законам ОАЭ за попытку массового убийства и другие авиационные преступления. Его лицензия пилота аннулирована.

Авторы Евгений Кузнецов