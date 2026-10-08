WSJ: Второй пилот FlyDubai планировал похожую атаку ещё в июле

Второй пилот FlyDubai Хамам аль-Хаммами планировал атаковать Израиль ещё в июле, но отказался от замысла перед вылетом. Об этом он рассказал следователям после предполагаемой попытки уничтожить рейс 1073 в Тель-Авив, сообщили The Wall Street Journal люди, знакомые с расследованием.

По их словам, аль-Хаммами собирался вывести из строя командира экипажа и направить самолёт на наземную цель, в том числе аэропорт Бен-Гурион. От нападения он отказался, поскольку дорожил одним из членов экипажа. Позднее пилот признался, что целенаправленно искал авиакомпанию и маршрут, которые позволили бы ему попасть в Израиль.

«Он отказался от замысла, потому что дорожил одним из членов экипажа того рейса. Хаммами рассказал следователям, что мотивом нападения стала ситуация в Газе», — говорится в статье.

Ранее стало известно, что второй пилот Flydubai Хамам аль-Хаммами проходил профессиональную подготовку в Великобритании. Как утверждается, он обучался в L3 Airline Academy — одной из крупнейших на тот момент британских школ подготовки пилотов. Компания располагала учебными центрами в Англии, в том числе в Саутгемптоне и Борнмуте, а также центром тренажёрной подготовки возле аэропорта Гатвик. Позднее L3 Airline Academy вошла в состав Acron Aviation. При этом сама Acron Aviation не стала подтверждать, действительно ли аль-Хаммами был её студентом.