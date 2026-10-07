Telegraph: Второй пилот Flydubai проходил подготовку в летной школе в Британии

Второй пилот Flydubai Хамам аль-Хаммами, которого подозревают в попытке захватить управление самолётом во время рейса Дубай — Тель-Авив, проходил профессиональную подготовку в Великобритании. В 2018–2019 годах он, по данным The Telegraph, обучался в L3 Airline Academy — одной из крупнейших на тот момент британских школ подготовки пилотов.

Компания располагала учебными центрами в Англии, в том числе в Саутгемптоне и Борнмуте, а также центром тренажёрной подготовки возле аэропорта Гатвик. Позднее L3 Airline Academy вошла в состав Acron Aviation.

При этом сама Acron Aviation не стала подтверждать, действительно ли аль-Хаммами был её студентом. В компании объяснили, что не раскрывают сведения о нынешних и бывших учащихся, но пообещали содействовать следствию при необходимости.

Часть лётной подготовки оманец проходил и в Новой Зеландии. Местная полиция подтвердила, что мужчина прибыл в страну 30 ноября 2018 года по студенческой визе и уехал 23 мая 2019-го. Он обучался в рамках программы британской компании, название которой правоохранители не раскрыли. В тот период L3 действительно связывала свои центры в Великобритании со школой в новозеландском Гамильтоне.

Аль-Хаммами оказался в центре расследования после происшествия на рейсе FZ1073 30 сентября. Самолёт Flydubai летел из Дубая в Тель-Авив, когда в кабине экипажа произошёл конфликт. Перевозчик официально сообщил, что другим членам команды удалось вернуть лайнер под контроль и безопасно посадить его в саудовском Табуке.

Позднее генпрокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси заявил, что, по предварительным выводам следствия, второй пилот напал на командира с аварийным топором и попытался завладеть управлением воздушным судном. Власти Эмиратов рассматривают произошедшее как попытку террористического акта, однако расследование мотивов и возможных связей подозреваемого продолжается.

После инцидента следствие вокруг аль-Хаммами вышло далеко за пределы ОАЭ. Полиция Новой Зеландии уже начала проверять период его пребывания и обучения в стране. Правоохранители изучают обстоятельства его подготовки семь лет назад и возможные контакты в тот период. Сам рейс FZ1073 во время ЧП резко потерял высоту, после чего экипаж направил самолёт на экстренную посадку в Саудовской Аравии.