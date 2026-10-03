Рвался к штурвалу ради теракта: Пилот Flydubai напал на капитана с топором

Второй пилот самолёта Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, ударил командира лайнера аварийным авиационным топором и попытался взять управление на себя. Об этом сообщил генеральный прокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси, чьи слова приводит государственное агентство WAM.

Лайнер экстренно сел в аэропорту саудовского города Табук. Случившееся на борту власти ОАЭ расценили как теракт.

По словам аш-Шамси, проверка показала, что нападение второй пилот задумал заранее. Он нанёс командиру удар специальным топором, который хранится в кабине на случай нештатных ситуаций, а затем попробовал завладеть управлением.

«Расследование все ещё продолжается», — заявил генеральный прокурор.