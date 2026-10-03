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Опубликовано 3 октября, 10:47

Рвался к штурвалу ради теракта: Пилот Flydubai напал на капитана с топором

Прокуратура ОАЭ: Второй пилот Flydubai напал на капитана с топором

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kbp.spotter

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kbp.spotter

Второй пилот самолёта Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, ударил командира лайнера аварийным авиационным топором и попытался взять управление на себя. Об этом сообщил генеральный прокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси, чьи слова приводит государственное агентство WAM.

Лайнер экстренно сел в аэропорту саудовского города Табук. Случившееся на борту власти ОАЭ расценили как теракт.

По словам аш-Шамси, проверка показала, что нападение второй пилот задумал заранее. Он нанёс командиру удар специальным топором, который хранится в кабине на случай нештатных ситуаций, а затем попробовал завладеть управлением.

«Расследование все ещё продолжается», — заявил генеральный прокурор.

Второй пилот шёл на теракт: В ОАЭ раскрыли детали ЧП на борту Flydubai
Второй пилот шёл на теракт: В ОАЭ раскрыли детали ЧП на борту Flydubai

Напомним, 30 сентября на рейсе из Дубая в Тель-Авив произошло ЧП. По сообщениям израильских властей, второй пилот напал на командира и пытался устроить авиакатастрофу. Граждане России и Украины, находившиеся на борту в качестве пассажиров, совершили героический поступок: после возникновения нештатной ситуации они взяли на себя управление воздушным судном и помогли спасти людей. В свою очередь, авиакомпания Flydubai отправила в Саудовскую Аравию резервный борт для эвакуации пассажиров.

Больше новостей о терактах и расследованиях подобных преступлений — в разделе «Терроризм» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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