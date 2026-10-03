Второй пилот шёл на теракт: В ОАЭ раскрыли детали ЧП на борту Flydubai

Инцидент на борту самолёта Flydubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив, квалифицирован как теракт. Расследование установило, что второй пилот намеревался совершить атаку и попытался перехватить управление лайнером, сообщил генпрокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси.

По данным следствия, второй пилот набросился на командира воздушного судна со специальным аварийным топором, находившимся в кабине на случай нештатной ситуации. После нападения он попытался взять самолёт под свой контроль. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Речь идёт о рейсе FZ1073, который 30 сентября летел из Дубая в Тель-Авив. После происшествия в кабине Boeing 737 MAX 8 экстренно направили в саудовский Табук. Ранее Flydubai официально подтверждала конфликт в кабине и сообщала, что управление самолётом перехватили другие члены экипажа. Лайнер благополучно приземлился, пассажиры остались живы.

Изначально власти ОАЭ не делали окончательных выводов о мотивах нападавшего. Генпрокуратура сформировала специальную следственную группу, которой поручили установить, было ли случившееся связано с террористической деятельностью, а также выяснить, готовилась ли атака заранее.

После ЧП оба пилота получили травмы. Командир воздушного судна Смит Маччхар позже рассказал из больницы о борьбе со вторым пилотом и попытках спасти находившихся на борту людей. По его словам, несмотря на ранения, он сумел подать сигнал тревоги и открыть дверь кабины.

Дополнительные вопросы возникли и к биографии предполагаемого нападавшего. Как писал Life.ru со ссылкой на The Wall Street Journal, ранее власти Омана отстраняли его от полётов из-за опасений, связанных с радикальными взглядами.