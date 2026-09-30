Flydubai подтвердила конфликт пилотов и перехват управления самолётом
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Управление самолётом Flydubai, следовавшим из Дубая в Тель-Авив, после конфликта между пилотами взяли на себя другие члены экипажа, находившиеся на борту. Авиакомпания официально подтвердила происшествие и сообщила ТАСС, что воздушное судно удалось благополучно посадить в Саудовской Аравии.
Инцидент произошёл 30 сентября во время выполнения рейса FZ 1073. После того как в кабине возникло столкновение, сотрудники перевозчика перехватили управление лайнером, изменили маршрут и направили его в аэропорт города Табук.
По данным авиакомпании, все пассажиры находятся в безопасности. Обстоятельства произошедшего продолжают выяснять совместно с компетентными органами.
Ранее Life.ru сообщал, что Boeing 737 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате и совершил вынужденную посадку в Саудовской Аравии. По одной из версий, второй пилот пытался направить лайнер к земле, чтобы его уничтожить, но командир помешал этому. По последним данным, за штурвалом были граждане Омана и ОАЭ — сначала израильские СМИ писали, будто самолётом управлял россиянин, на которого с ножом напал украинский лётчик, однако всё оказалось наоборот: русский и украинец вместе спасли людей.
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