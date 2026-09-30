Flydubai подтвердила конфликт пилотов и перехват управления самолётом

Управление самолётом Flydubai, следовавшим из Дубая в Тель-Авив, после конфликта между пилотами взяли на себя другие члены экипажа, находившиеся на борту. Авиакомпания официально подтвердила происшествие и сообщила ТАСС, что воздушное судно удалось благополучно посадить в Саудовской Аравии.

Инцидент произошёл 30 сентября во время выполнения рейса FZ 1073. После того как в кабине возникло столкновение, сотрудники перевозчика перехватили управление лайнером, изменили маршрут и направили его в аэропорт города Табук.

По данным авиакомпании, все пассажиры находятся в безопасности. Обстоятельства произошедшего продолжают выяснять совместно с компетентными органами.