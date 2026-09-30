«Повод для ядерного удара»: Инцидент с самолётом Flydubai мог быть постановкой Нетаньяху, считает политолог

Происшествие с самолётом Flydubai, следовавшим из Дубая в Тель-Авив, могло быть заранее спланировано и использовано для обострения ситуации вокруг Ирана. Свою версию руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира изложил в беседе с Life.ru.

Всё это очень похоже на постановку, потому что всё очень к месту. У израильского премьера Биньямина Нетаньяху огромные проблемы: его обвиняют в том, что он знал о событиях 7 октября (2023 года, день нападения ХАМАС на Израиль, — Прим. Life.ru), но скрыл их в своих целях. Причём обвиняет его руководство израильских спецслужб, контрразведки «Шин-Бет» (Шабак). Экс-руководитель Шабак просто открыто об этом сказал. Глава США Дональд Трамп постоянно твердит, что он аннигилирует Иран. Буквально так и говорит: «Аннигилирует», четыре раза это слово произнёс. Им нужен повод. Максим Шевченко Политолог

Эксперт считает, что иранцев стремятся обвинить в каком-то страшном преступлении, как это было с Ираком, который, по его мнению, не имел никакого отношения к 11 сентября. Он напомнил, что среди участников тех терактов в 2001 году не было иракцев, однако впоследствии именно эта страна наряду с Афганистаном подверглась американскому военному вмешательству.

В случае с Ираном Шевченко допускает ещё более опасный сценарий — применение тактического ядерного оружия. По его предположению, целью может стать ядерный объект в Исфахане, после уничтожения которого американские и израильские власти объявят о достижении своих целей.

«Это как версия, я не утверждаю на сто процентов», — добавил собеседник Life.ru.

Политолог считает, что дальнейшая военная эскалация нужна Нетаньяху. Израильский премьер находится под судом по коррупционным обвинениям, а в случае утраты власти его положение может осложниться. Кроме того, Шевченко полагает, что в дальнейшем встанет вопрос о расследовании обстоятельств нападения 7 октября. Положение Трампа, по его оценке, также во многом зависит от внутриполитической ситуации в США и результатов предстоящих выборов.

Отдельные подозрения у эксперта вызвали обстоятельства самого авиационного происшествия. Он напомнил, что пассажиры рейсов в Израиль проходят особенно тщательную проверку, включающую дополнительный досмотр и беседу с сотрудниками службы безопасности. По собственному опыту Шевченко, такой порядок действовал даже в относительно спокойные времена.

На этом фоне политолог усомнился в том, что к управлению самолётом, перевозившим израильских граждан из Дубая в условиях военной напряжённости, могли допустить потенциально опасного человека без надлежащей проверки.

Он также обратил внимание на противоречивые сведения о предполагаемом виновнике происшествия. По одной из версий, речь шла о гражданине Омана. Однако, подчеркнул политолог, гражданство не позволяет однозначно судить о происхождении или вероисповедании человека. При этом он предположил, что подобные обстоятельства при желании могли бы использовать для распространения версии об иранском следе.

Ещё больше вопросов у собеседника вызвали сообщения о том, что пассажиры якобы ворвались в кабину пилотов и помогли предотвратить катастрофу. Шевченко напомнил, что она отделена от салона бронированной дверью, доступ через которую строго контролируется. По его мнению, возможность беспрепятственного проникновения посторонних в кабину во время такого рейса выглядит крайне сомнительно.

«Сами же израильские спецслужбы, которые конфликтуют с Нетаньяху, это предотвратили. В Израиле есть разные организации такого толка, которые сейчас между собой ссорятся. Этот теракт обрушил бы весь регион в войну и давал бы право на применение ядерного оружия», — указывает эксперт.

Шевченко убеждён, что возможное крушение самолёта на территории Израиля привело бы к резкому обострению ситуации на Ближнем Востоке.

«Я уверен, если бы этот самолёт упал на Израиль, то последовал бы ядерный удар по Ирану. У меня нет в этом ни секунды сомнений», — заявил эксперт.

По мнению политолога, такой сценарий позволил бы Нетаньяху и Трампу сосредоточить общественное внимание на новом военном конфликте, отодвинув на второй план собственные политические проблемы. Шевченко предположил, что реализации подобного замысла могли помешать сотрудники израильских спецслужб, осознававшие возможные последствия для всего региона.