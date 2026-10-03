WSJ: Оман ранее отстранял пилота Flydubai из-за радикальных взглядов

Второго пилота Flydubai, напавшего на командира рейса Дубай — Тель-Авив, ранее отстранили от полётов в Омане из-за опасений по поводу его радикальных взглядов. Несмотря на это, позднее мужчину наняла эмиратская авиакомпания, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, второй пилот является гражданином Омана. Власти страны ранее запретили ему выполнять полёты после появления опасений, что он придерживается радикальной идеологии. При этом WSJ не удалось установить, передавал ли Оман эту информацию властям других государств или авиакомпаниям.

Впоследствии пилот устроился во Flydubai и получил допуск к рейсам, в том числе по маршруту между ОАЭ и Израилем. После происшествия на борту рейса FZ1073 обстоятельства его трудоустройства и прохождения проверок стали одним из вопросов расследования.

Дополнительные сведения о биографии второго пилота приводит телеканал Al Arabiya. По данным его источников, мужчина значительную часть времени находился за пределами Омана, в том числе в Сирии. Когда именно он жил там и с какой целью приезжал в страну, не уточняется.

Официальные выводы о мотивах второго пилота пока не опубликованы. В ОАЭ продолжают расследование и устанавливают, было ли нападение связано с терроризмом и планировал ли мужчина свои действия заранее. Ранее израильская сторона заявляла о возможной радикализации пилота, однако окончательные обстоятельства происшествия ещё устанавливаются.