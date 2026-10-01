Пассажир Flydubai связал террориста проводами от наушников и спас командира

Пассажир рейса Flydubai Дубай — Тель-Авив Шота Мусаев рассказал, как помог скрутить второго пилота, напавшего на командира. По его словам, в полёте резко началась сильная тряска, и самолёт стал снижаться. Пассажиры почти сразу поняли, что что-то не так, и начали кричать.

Одна из пассажирок зашла в туалет и услышала грохот в кабинете пилотов. В кабину, где были открыты двери, забежал пассажир по имени Янив. Он увидел, что командир ранен, «повсюду была кровь», а второй пилот держит нож и пытается сломать оборудование.

Янив схватил злоумышленника за шею и вытащил из кабины. Помогать скручивать начали ещё два пассажира — они тоже получили небольшие ранения.

«Тут уже подключился я. Я связал руки этому террористу проводами от наушников, которые выдают в самолёте. Потом нам дали какие-то пластиковые наручники», — приводит KP.RU слова Мусаева.

Второй пилот, когда его скрутили, ничего не говорил и игнорировал вопросы. Окровавленный командир лежал при входе в кабину. Мусаев вместе с бортпроводником и пассажиркой-медсестрой начали останавливать кровь тряпками и льдом. Пульс у пилота был очень низкий.

«Пилот, видимо, защищался, поэтому у него была разрезана вся рука, кисть буквально была порезана на две части. Затылок был полностью разрезан, у него было сильнейшее кровотечение», — сказал Мусаев.

Бинты достать не удалось: пилот упал прямо на шкафы с аптечкой. Пострадавшему дали два баллона кислорода. Командир рассказал, что не хочет умирать и хочет снова увидеть жену и двоих детей. Он также ругался на второго пилота, поражаясь, как тот мог «такое сделать».

Мусаев полагает, что если бы самолёт сел позднее, а не в Саудовской Аравии, командира спасти не удалось бы.