Пассажир Flydubai связал террориста проводами от наушников и спас командира
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Пассажир рейса Flydubai Дубай — Тель-Авив Шота Мусаев рассказал, как помог скрутить второго пилота, напавшего на командира. По его словам, в полёте резко началась сильная тряска, и самолёт стал снижаться. Пассажиры почти сразу поняли, что что-то не так, и начали кричать.
Одна из пассажирок зашла в туалет и услышала грохот в кабинете пилотов. В кабину, где были открыты двери, забежал пассажир по имени Янив. Он увидел, что командир ранен, «повсюду была кровь», а второй пилот держит нож и пытается сломать оборудование.
Янив схватил злоумышленника за шею и вытащил из кабины. Помогать скручивать начали ещё два пассажира — они тоже получили небольшие ранения.
«Тут уже подключился я. Я связал руки этому террористу проводами от наушников, которые выдают в самолёте. Потом нам дали какие-то пластиковые наручники», — приводит KP.RU слова Мусаева.
Второй пилот, когда его скрутили, ничего не говорил и игнорировал вопросы. Окровавленный командир лежал при входе в кабину. Мусаев вместе с бортпроводником и пассажиркой-медсестрой начали останавливать кровь тряпками и льдом. Пульс у пилота был очень низкий.
«Пилот, видимо, защищался, поэтому у него была разрезана вся рука, кисть буквально была порезана на две части. Затылок был полностью разрезан, у него было сильнейшее кровотечение», — сказал Мусаев.
Бинты достать не удалось: пилот упал прямо на шкафы с аптечкой. Пострадавшему дали два баллона кислорода. Командир рассказал, что не хочет умирать и хочет снова увидеть жену и двоих детей. Он также ругался на второго пилота, поражаясь, как тот мог «такое сделать».
Мусаев полагает, что если бы самолёт сел позднее, а не в Саудовской Аравии, командира спасти не удалось бы.
Накануне утром Life.ru сообщил о подаче Boeing 737 Flydubai сначала аварийного кода 7700, а затем сигнала 7500 о возможном незаконном вмешательстве. Лайнер резко потерял высоту и экстренно приземлился в саудовском Табуке. Первоначальные сообщения о российском и украинском гражданстве основных пилотов впоследствии не подтвердились, а Генконсульство РФ отдельно заявило, что россиянина среди членов экипажа не было. Позднее Flydubai официально подтвердила конфликт в кабине и перехват управления другими находившимися на борту сотрудниками компании. После посадки оба пилота были госпитализированы, а власти ОАЭ и Саудовской Аравии начали собственные расследования. Сам перевозчик временно приостановил рейсы в Израиль и обратно, пассажиров позднее доставили в Тель-Авив резервным самолётом.
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