Пассажиры «адского» рейса Flydubai вернулись из Саудовской Аравии в Израиль
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Эвакуационный рейс с пассажирами Flydubai, которые после ЧП оказались в Саудовской Аравии, прибыл в Израиль. Самолёт приземлился в аэропорту Бен-Гурион вечером 30 сентября.
В зоне ожидания у терминала собрались десятки журналистов и родственники пассажиров. К месту также прибыли автомобили скорой помощи.
Людей доставили в Израиль на резервном борту авиакомпании. До этого пассажиры несколько часов находились в Саудовской Аравии.
История началась утром 30 сентября, когда летевший из Дубая в Тель-Авив Boeing 737 авиакомпании Flydubai передал сначала аварийный код 7700, а затем сигнал 7500 о возможном незаконном вмешательстве в управление самолётом. После тревожного сигнала Израиль поднял истребители, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху провёл срочные консультации по ситуации с бортом.
Позже Flydubai официально подтвердила конфликт между пилотами и сообщила, что управление самолётом взяли на себя другие члены экипажа. Борт благополучно сел в саудовском Табуке. Оператор аэропорта сообщил, что командир и второй пилот получили травмы и были госпитализированы, а пассажиры находились в безопасности.
В первые часы после ЧП появлялись противоречивые данные о гражданстве участников конфликта. Российские и украинские пилоты, которых первоначально называли сторонами драки, по более поздней версии оказались лётчиками, находившимися на борту как пассажиры и помогавшими посадить самолёт. Reuters со ссылкой на израильского чиновника позднее сообщил, что второго пилота, подозреваемого в нападении на командира и попытке направить самолёт к земле, идентифицировали как гражданина Омана. Мотив произошедшего пока окончательно не установлен, а Flydubai призвала не спешить с выводами.
После посадки в Саудовской Аравии предполагаемого нападавшего задержали местные власти. Нетаньяху заявил, что его будут допрашивать саудовские правоохранительные органы. Израильские власти рассматривают произошедшее как серьёзный инцидент в сфере безопасности, при этом расследование обстоятельств и мотивов продолжается.
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