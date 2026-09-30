Пассажиры «адского» рейса Flydubai вернулись из Саудовской Аравии в Израиль

Эвакуационный рейс с пассажирами Flydubai, которые после ЧП оказались в Саудовской Аравии, прибыл в Израиль. Самолёт приземлился в аэропорту Бен-Гурион вечером 30 сентября.

В зоне ожидания у терминала собрались десятки журналистов и родственники пассажиров. К месту также прибыли автомобили скорой помощи.

Людей доставили в Израиль на резервном борту авиакомпании. До этого пассажиры несколько часов находились в Саудовской Аравии.

В первые часы после ЧП появлялись противоречивые данные о гражданстве участников конфликта. Российские и украинские пилоты, которых первоначально называли сторонами драки, по более поздней версии оказались лётчиками, находившимися на борту как пассажиры и помогавшими посадить самолёт. Reuters со ссылкой на израильского чиновника позднее сообщил, что второго пилота, подозреваемого в нападении на командира и попытке направить самолёт к земле, идентифицировали как гражданина Омана. Мотив произошедшего пока окончательно не установлен, а Flydubai призвала не спешить с выводами.

После посадки в Саудовской Аравии предполагаемого нападавшего задержали местные власти. Нетаньяху заявил, что его будут допрашивать саудовские правоохранительные органы. Израильские власти рассматривают произошедшее как серьёзный инцидент в сфере безопасности, при этом расследование обстоятельств и мотивов продолжается.