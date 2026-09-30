Оба пилота выжили: Что сообщили в аэропорту после экстренной посадки Flydubai

Командир и второй пилот рейса Flydubai Дубай — Тель-Авив госпитализированы с травмами после экстренной посадки в Саудовской Аравии. Все пассажиры находятся в безопасности, сообщила компания Cluster 2, управляющая аэропортом Табука.

По данным оператора, центр управления воздушным движением получил сигнал бедствия от рейса FZ1073 и запрос на экстренную посадку. После приземления обоих лётчиков доставили в больницу.

«Командир воздушного судна и второй пилот получили травмы, они были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи», — говорится в заявлении компании.

Пассажирам оказывают помощь в терминале аэропорта.