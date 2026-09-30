Оба пилота выжили: Что сообщили в аэропорту после экстренной посадки Flydubai
Оператор аэропорта: Оба пилота Flydubai госпитализированы после посадки в Табуке
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Командир и второй пилот рейса Flydubai Дубай — Тель-Авив госпитализированы с травмами после экстренной посадки в Саудовской Аравии. Все пассажиры находятся в безопасности, сообщила компания Cluster 2, управляющая аэропортом Табука.
По данным оператора, центр управления воздушным движением получил сигнал бедствия от рейса FZ1073 и запрос на экстренную посадку. После приземления обоих лётчиков доставили в больницу.
«Командир воздушного судна и второй пилот получили травмы, они были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи», — говорится в заявлении компании.
Пассажирам оказывают помощь в терминале аэропорта.
Напомним, 30 сентября Boeing 737 компании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, экстренно сел в Саудовской Аравии. По одной из версий, второй пилот намеревался свести счёты с жизнью, направив лайнер к земле, однако командир пытался ему помешать. По последним данным, управляли самолётом граждане Омана и ОАЭ. Изначально израильские СМИ писали, что за штурвалом якобы был русский, а на него напал с ножом украинец (второй пилот), но эта информация не подтвердилась. Посадить самолёт помогли пилоты, летевшие пассажирами в командировку. Власти Израиля рассматривают произошедшее как теракт.
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