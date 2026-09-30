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Опубликовано 30 сентября, 13:38

Везде кровь и стоны: Появилось видео с умирающим пилотом Flydubai сразу после нападения

Появилось видео с раненным пилотом Flydubai сразу после поножовщины в самолёте

Обложка © Х / Mahalaxmi Ramanathan

Обложка © Х / Mahalaxmi Ramanathan

Пилот трагического рейса Flydubai, где произошла поножовщина прямо в кабине, скончался от полученных ран. В Сети появились кадры с окровавленным лётчиком. Он лежит на полу — ему оказывают первую помощь.

Пилот после поножовщины. Видео © Х / Mahalaxmi Ramanathan

Судя по видео, агрессор тоже получил ранения. Все стены возле кабины пилотов испачканы кровью. Что именно послужило поводом для случившегося — пока выясняется.

«Нам нужна помощь»: Окровавленный пассажир Flydubai записал видео после ЧП
«Нам нужна помощь»: Окровавленный пассажир Flydubai записал видео после ЧП

Напомним, Boeing 737 компании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, экстренно сел в Саудовской Аравии. По одной из версий, второй пилот намеревался свести счёты с жизнью, направив лайнер к земле, однако командир пытался ему помешать. В Израиле возбудили дело о терроризме. По последним данным — управляли самолётом граждане Омана. Изначально израильские СМИ писали, что за штурвалом якобы был русский, а на него напал с ножом украинец (второй пилот).

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Татьяна Миссуми
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