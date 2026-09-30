Везде кровь и стоны: Появилось видео с умирающим пилотом Flydubai сразу после нападения

Пилот трагического рейса Flydubai, где произошла поножовщина прямо в кабине, скончался от полученных ран. В Сети появились кадры с окровавленным лётчиком. Он лежит на полу — ему оказывают первую помощь.

Пилот после поножовщины. Видео © Х / Mahalaxmi Ramanathan

Судя по видео, агрессор тоже получил ранения. Все стены возле кабины пилотов испачканы кровью. Что именно послужило поводом для случившегося — пока выясняется.