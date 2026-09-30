Пилота Flydubai арестовали в Саудовской Аравии после попытки устроить крушение

Пилот Flydubai, которого подозревают в нападении с ножом на командира самолёта и попытку устроить крушение во время рейса из Дубая в Тель-Авив, задержан властями Саудовской Аравии. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, подозреваемого сейчас допрашивают саудовские правоохранители. Израильский премьер подтвердил, что второй пилот мог пытаться привести самолёт к крушению, однако официальных итогов расследования пока нет.

«Пилот, нанёсший удар ножом, был арестован и в настоящее время допрашивается саудовскими властями», — сказал Нетаньяху.