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Опубликовано 30 сентября, 17:18

Пилота Flydubai арестовали в Саудовской Аравии после попытки устроить крушение

Обложка © Wikipedia / Anna Zvereva

Обложка © Wikipedia / Anna Zvereva

Пилот Flydubai, которого подозревают в нападении с ножом на командира самолёта и попытку устроить крушение во время рейса из Дубая в Тель-Авив, задержан властями Саудовской Аравии. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, подозреваемого сейчас допрашивают саудовские правоохранители. Израильский премьер подтвердил, что второй пилот мог пытаться привести самолёт к крушению, однако официальных итогов расследования пока нет.

«Пилот, нанёсший удар ножом, был арестован и в настоящее время допрашивается саудовскими властями», — сказал Нетаньяху.

«Повод для ядерного удара»: Инцидент с самолётом Flydubai мог быть постановкой Нетаньяху, считает политолог
«Повод для ядерного удара»: Инцидент с самолётом Flydubai мог быть постановкой Нетаньяху, считает политолог

Напомним, Life.ru ранее сообщал, что Boeing 737 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате и экстренно сел в Саудовской Аравии. По одной из появившихся позднее версий, второй пилот попытался направить лайнер к земле, однако командир экипажа сумел ему помешать. Последние сообщения указывают, что основными пилотами были граждане Омана и ОАЭ. Изначально СМИ писали, что конфликт якобы произошёл между российским и украинским лётчиками. Позже выяснилось, что россиянин и украинец находились на борту как пассажиры и, по данным СМИ, вместе помогли посадить самолёт и спасти находившихся на борту людей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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