Flydubai приостановила рейсы в Израиль после ЧП на борту Boeing 737
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Figurnyi
Авиакомпания Flydubai временно остановила рейсы в Израиль и обратно. Перевозчик принял это решение после инцидента на борту самолёта, который направлялся в Тель-Авив. Рейсы не возобновят до окончания расследования, сообщил представитель авиакомпании.
«После инцидента с рейсом FZ 1073 30 сентября и в координации с профильными ведомствами рейсы Flydubai в Израиль и из него будут приостановлены на время проведения расследования», — приводит комментарий представителя ТАСС.
В компании отметили, что временная остановка рейсов позволит компетентным органам продолжить расследование и установить все обстоятельства произошедшего. Представитель Flydubai добавил, что авиакомпания продолжает сотрудничать с участниками расследования и следит за безопасностью на всех своих маршрутах.
«Мы находимся в тесной координации с государственными ведомствами, регуляторами и руководством аэропортов и пересмотрим [решение о] приостановке по мере поступления дополнительной информации», — указал перевозчик.
Flydubai также извинилась перед пассажирами, чьи планы нарушил инцидент. Авиакомпания пообещала оказывать им поддержку и предлагать альтернативные варианты, где это возможно.
Утром 30 сентября Boeing 737 Flydubai подал аварийные коды 7700 и 7500, после чего резко снизился и изменил курс в сторону Саудовской Аравии. Самолёт сел в Табуке. После посадки обоих пилотов с травмами доставили в больницу, пассажиры не пострадали. Позже появились сообщения о драке в кабине пилотов. Life.ru публиковал видео из салона самолёта. Один из пассажиров также сообщил об обезвреживании угрозы на борту. Власти в ОАЭ и Саудовской Аравии начали собственные расследования инцидента.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.