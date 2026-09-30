Flydubai приостановила рейсы в Израиль после ЧП на борту Boeing 737

Авиакомпания Flydubai временно остановила рейсы в Израиль и обратно. Перевозчик принял это решение после инцидента на борту самолёта, который направлялся в Тель-Авив. Рейсы не возобновят до окончания расследования, сообщил представитель авиакомпании.

«После инцидента с рейсом FZ 1073 30 сентября и в координации с профильными ведомствами рейсы Flydubai в Израиль и из него будут приостановлены на время проведения расследования», — приводит комментарий представителя ТАСС.

В компании отметили, что временная остановка рейсов позволит компетентным органам продолжить расследование и установить все обстоятельства произошедшего. Представитель Flydubai добавил, что авиакомпания продолжает сотрудничать с участниками расследования и следит за безопасностью на всех своих маршрутах.

«Мы находимся в тесной координации с государственными ведомствами, регуляторами и руководством аэропортов и пересмотрим [решение о] приостановке по мере поступления дополнительной информации», — указал перевозчик.

Flydubai также извинилась перед пассажирами, чьи планы нарушил инцидент. Авиакомпания пообещала оказывать им поддержку и предлагать альтернативные варианты, где это возможно.