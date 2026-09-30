Крики пассажиров и срыв в штопор: Появилось новое видео с рейса Flydubai
Появилось видео резкого снижения самолёта Flydubai с криками пассажиров
Обложка © Wikipedia / Anna Zvereva
Появилось видео из салона Boeing 737 MAX авиакомпании Flydubai в момент резкого снижения во время ЧП на рейсе Дубай — Тель-Авив. На кадрах слышны испуганные крики пассажиров, которые в этот момент ещё не понимают, что происходит на борту.
Резкое снижения самолёта Flydubai с криками пассажиров. Видео © Telegram / Baza
Запись опубликовал Telegram-канал «База». На видео видно, как люди реагируют на внезапную потерю высоты: в салоне начинается паника, пассажиры кричат и пытаются разобраться в происходящем.
Напомним, утром 30 сентября Boeing 737 MAX авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате. После этого лайнер резко потерял высоту и был перенаправлен в саудовский Табук, где благополучно сел. Уже после посадки пассажиры рассказали о криках, драке в кабине пилотов и следах крови. Позже появилась версия, что один из пилотов пытался устроить авиакатастрофу. Пассажиры помогли обезвредить участника конфликта. По данным СМИ, посадить самолёт помогли находившиеся на борту пилоты, которые летели как пассажиры, а Flydubai подготовила резервный борт для доставки людей из Саудовской Аравии в Израиль.
Больше новостей об авиапроисшествиях и других нештатных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.