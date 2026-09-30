Крики пассажиров и срыв в штопор: Появилось новое видео с рейса Flydubai

Появилось видео из салона Boeing 737 MAX авиакомпании Flydubai в момент резкого снижения во время ЧП на рейсе Дубай — Тель-Авив. На кадрах слышны испуганные крики пассажиров, которые в этот момент ещё не понимают, что происходит на борту.