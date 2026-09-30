ОАЭ и Саудовская Аравия начали расследование ЧП с рейсом FlyDubai

Власти ОАЭ и Саудовской Аравии начали собственные расследования инцидента с рейсом FlyDubai FZ1073 Дубай — Тель-Авив, который экстренно сел в саудовском Табуке. Специалисты проверяют вопросы безопасности полётов и собирают материалы по произошедшему.

Главное управление гражданской авиации ОАЭ сообщило, что работает совместно с профильными ведомствами и устанавливает причины и обстоятельства ЧП. В рамках расследования будут отдельно изучены эксплуатационные аспекты и принятые меры безопасности.

В эмиратском ведомстве произошедшее назвали «инцидентом в сфере безопасности, который удалось взять под контроль». Из-за него самолёту пришлось изменить курс и совершить экстренную посадку в аэропорту Табука.

Несколько членов экипажа получили травмы и были доставлены в больницу в Саудовской Аравии. Власти ОАЭ призвали не распространять неподтверждённые версии о мотивах произошедшего до завершения расследования.

Параллельную проверку начал Национальный центр безопасности на транспорте Саудовской Аравии. Следственная группа уже приступила к работе и взаимодействует с другими ведомствами.

Саудовские специалисты намерены установить все обстоятельства инцидента, проверить аспекты безопасности полётов, а также собрать относящиеся к делу информацию и улики.

ЧП произошло утром 30 сентября. Life.ru сообщал, что Boeing 737 Flydubai сначала передал общий аварийный код 7700, а затем код 7500, используемый при возможном незаконном вмешательстве в управление самолётом. После этого лайнер резко снизился и изменил курс в сторону Саудовской Аравии.

После посадки оператор аэропорта Табука сообщил, что оба пилота получили травмы и были госпитализированы. Пассажиры при этом благополучно пережили экстренную посадку.