«Ещё одно 11 сентября»: Посол Израиля назвал три цели террориста на рейсе Flydubai
Посол Израиля назвал три цели атаковавшего рейс Flydubai пилота
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У пилота, напавшего на своего коллегу во время рейса Flydubai из Дубая в Тель-Авив, по версии Израиля, было сразу три цели. Он хотел атаковать израильтян, ударить по духу Авраамских соглашений и поставить под угрозу безопасность гражданской авиации, заявил в интервью Радио РБК посол Израиля в России Одед Йосеф.
«У этого террориста, как мы считаем, было три цели. Первая — напасть на израильтян. Вторая — подорвать, как я уже говорил, дух соглашений Авраама. Третья — поставить под угрозу безопасность гражданской авиации», — сказал дипломат.
Йосеф подчеркнул, что Россия, Израиль и другие заинтересованные в стабильности страны должны сообща противодействовать угрозам гражданской авиации.
Предотвращение катастрофы посол назвал «настоящим чудом». По его словам, если бы не действия находившихся на борту израильтян и экипажа ОАЭ, последствия могли быть сопоставимы с крупнейшими терактами в истории авиации.
«Если бы не израильские граждане, находившиеся на борту, и экипаж ОАЭ, сегодня мы имели бы дело с настоящей трагедией — ещё одним 11 сентября, ещё одним Энтеббе. Сегодня мы хоронили бы почти двести человек и находились бы в совершенно иной ситуации», — заявил Йосеф.
Дипломат подчеркнул, что благополучный исход не должен снижать серьёзность отношения к произошедшему. При этом расследование продолжается: говорить о том, действовал ли предполагаемый нападавший один и каковы были его точные мотивы, пока преждевременно.
Напомним, накануне утром Life.ru сообщил о подаче Boeing 737 Flydubai сначала аварийного кода 7700, а затем сигнала 7500 о возможном незаконном вмешательстве. Лайнер резко потерял высоту и экстренно приземлился в саудовском Табуке. Первоначальные сообщения о российском и украинском гражданстве основных пилотов впоследствии не подтвердились, а Генконсульство РФ отдельно заявило, что россиянина среди членов экипажа не было. Позднее Flydubai официально подтвердила конфликт в кабине и перехват управления другими находившимися на борту сотрудниками компании. После посадки оба пилота были госпитализированы, а власти ОАЭ и Саудовской Аравии начали собственные расследования. Сам перевозчик временно приостановил рейсы в Израиль и обратно, пассажиров позднее доставили в Тель-Авив резервным самолётом. Сегодня Дмитрий Песков посоветовал дождаться результатов следствия и обращаться за имеющейся информацией к спецслужбам.
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