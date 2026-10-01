«Ещё одно 11 сентября»: Посол Израиля назвал три цели террориста на рейсе Flydubai

У пилота, напавшего на своего коллегу во время рейса Flydubai из Дубая в Тель-Авив, по версии Израиля, было сразу три цели. Он хотел атаковать израильтян, ударить по духу Авраамских соглашений и поставить под угрозу безопасность гражданской авиации, заявил в интервью Радио РБК посол Израиля в России Одед Йосеф.

«У этого террориста, как мы считаем, было три цели. Первая — напасть на израильтян. Вторая — подорвать, как я уже говорил, дух соглашений Авраама. Третья — поставить под угрозу безопасность гражданской авиации», — сказал дипломат.

Йосеф подчеркнул, что Россия, Израиль и другие заинтересованные в стабильности страны должны сообща противодействовать угрозам гражданской авиации.

Предотвращение катастрофы посол назвал «настоящим чудом». По его словам, если бы не действия находившихся на борту израильтян и экипажа ОАЭ, последствия могли быть сопоставимы с крупнейшими терактами в истории авиации.

«Если бы не израильские граждане, находившиеся на борту, и экипаж ОАЭ, сегодня мы имели бы дело с настоящей трагедией — ещё одним 11 сентября, ещё одним Энтеббе. Сегодня мы хоронили бы почти двести человек и находились бы в совершенно иной ситуации», — заявил Йосеф.

Дипломат подчеркнул, что благополучный исход не должен снижать серьёзность отношения к произошедшему. При этом расследование продолжается: говорить о том, действовал ли предполагаемый нападавший один и каковы были его точные мотивы, пока преждевременно.