Песков посоветовал обратиться к спецслужбам после ЧП с Flydubai

Кремль не располагает информацией, которая позволила бы прояснить противоречивые сведения об инциденте с самолётом Flydubai, летевшим из Дубая в Тель-Авив. За подробностями следует обращаться к российским спецслужбам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я вам точно не скажу. Наверное, нужно обращаться к нашим спецслужбам, если располагают информацией», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что происшествие случилось только накануне, 30 сентября, и сейчас продолжается расследование. По словам Пескова, необходимо дождаться данных, которые следствие сочтёт возможным обнародовать.