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Опубликовано 1 октября, 12:34

Песков посоветовал обратиться к спецслужбам после ЧП с Flydubai

Обложка © Wikipedia / Andy Mabbett

Обложка © Wikipedia / Andy Mabbett

Кремль не располагает информацией, которая позволила бы прояснить противоречивые сведения об инциденте с самолётом Flydubai, летевшим из Дубая в Тель-Авив. За подробностями следует обращаться к российским спецслужбам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я вам точно не скажу. Наверное, нужно обращаться к нашим спецслужбам, если располагают информацией», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что происшествие случилось только накануне, 30 сентября, и сейчас продолжается расследование. По словам Пескова, необходимо дождаться данных, которые следствие сочтёт возможным обнародовать.

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Ранее Life.ru писал, что Flydubai официально подтвердила конфликт в кабине экипажа: управление лайнером после происшествия взяли на себя другие находившиеся на борту сотрудники авиакомпании. Позднее Генконсульство России в Дубае опровергло первоначальные сообщения о российском пилоте. При этом ОАЭ и Саудовская Аравия начали собственные расследования ЧП, а сама авиакомпания призвала не делать преждевременных выводов о причинах и мотивах произошедшего.

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Милена Скрипальщикова
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