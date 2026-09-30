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Опубликовано 30 сентября, 12:52

Генконсульство РФ опровергло данные о российском пилоте Flydubai

Обложка © Wikipedia / Andy Mabbett

Обложка © Wikipedia / Andy Mabbett

Россиян среди пилотов самолёта Flydubai, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии, нет. Об этом РИА «Новости» сообщили в генеральном консульстве России в Дубае.

Уточнение прозвучало на фоне сообщений о конфликте между членами экипажа рейса, следовавшего из Дубая в Тель-Авив. СМИ писали, что командир имел российское гражданство, а напавший — украинское.

После попытки пилота-украинца разбить самолёт Flydubai завели дело о теракте
После попытки пилота-украинца разбить самолёт Flydubai завели дело о теракте

Самолёт подал сигнал бедствия и был вынужден изменить маршрут, приземлившись в аэропорту саудовского города Табук. По сведениям израильских изданий, в кабине пилотов произошла драка, во время которой один из них получил ножевые ранения. Портал Walla также сообщил о возможной гибели пострадавшего лётчика. Следователи в Израиле завели дело о теракте, и сообщается, что военные самолёты вылетят в Саудовскую Аравию, чтобы забрать своих граждан с этого рейса.

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Анастасия Никонорова
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