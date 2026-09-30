Генконсульство РФ опровергло данные о российском пилоте Flydubai
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Россиян среди пилотов самолёта Flydubai, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии, нет. Об этом РИА «Новости» сообщили в генеральном консульстве России в Дубае.
Уточнение прозвучало на фоне сообщений о конфликте между членами экипажа рейса, следовавшего из Дубая в Тель-Авив. СМИ писали, что командир имел российское гражданство, а напавший — украинское.
Самолёт подал сигнал бедствия и был вынужден изменить маршрут, приземлившись в аэропорту саудовского города Табук. По сведениям израильских изданий, в кабине пилотов произошла драка, во время которой один из них получил ножевые ранения. Портал Walla также сообщил о возможной гибели пострадавшего лётчика. Следователи в Израиле завели дело о теракте, и сообщается, что военные самолёты вылетят в Саудовскую Аравию, чтобы забрать своих граждан с этого рейса.
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