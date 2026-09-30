Генконсульство РФ опровергло данные о российском пилоте Flydubai

Россиян среди пилотов самолёта Flydubai, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии, нет. Об этом РИА «Новости» сообщили в генеральном консульстве России в Дубае.

Уточнение прозвучало на фоне сообщений о конфликте между членами экипажа рейса, следовавшего из Дубая в Тель-Авив. СМИ писали, что командир имел российское гражданство, а напавший — украинское.