Трамп: Насмотревшийся шоу о катастрофах сантехник спас самолёт FlyDubai
Обложка © Flickr / The White House / Daniel Torok
Пассажирский самолёт FlyDubai удалось спасти благодаря израильскому сантехнику, который увлекался передачами об авиакатастрофах и раньше никогда не управлял самолётом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Трамп рассказал, что обсудил произошедшее с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. По его словам, второй пилот был террористом или человеком с психическими проблемами, он напал на командира экипажа с ножом.
«Израильский сантехник, который никогда не летал на самолёте, вытащил этого парня из кресла и отбросил его назад, схватил штурвал, поднял его — и выровнял самолёт непосредственно перед крушением», — сказал Трамп.
Трамп также описал состояние самолёта в этот момент. По его словам, лайнер снижался под большим углом и на высокой скорости. Из-за нагрузки у самолёта отвалился руль высоты. Пассажир при этом сумел удержать управление, а другие находившиеся в салоне люди помогли обезвредить нападавшего.
«Самолёт падал с невероятной силой, под таким углом, что отвалился руль высоты. Лайнер не был рассчитан на такую скорость, шёл с запредельной перегрузкой. Но этот парень <...> при таких перегрузках выдернул того парня из кресла и отбросил назад. Пассажиры навалились и схватили его», — сказал Трамп.
Американский президент утверждает, что после этого сантехник продолжил управлять самолётом. Он потянул штурвал на себя и выровнял лайнер, не дав ему упасть. Позже пассажира спросили, откуда он знал, что делать в такой ситуации. По словам Трампа, тот рассказал о своей привычке смотреть передачи об авиакатастрофах.
«Когда его спросили, почему он так поступил, он сказал, что смотрит шоу «Расследования авиакатастроф». Он много его смотрел и из этой передачи примерно понял, как управлять самолётом», — указал Трамп.
Как писал Life.ru, инцидент на борту самолёта FlyDubai с захватом управления произошёл утром 30 сентября. По одной из версий, второй пилот намеревался устроить авиакатастрофу, однако командир экипажа помешал ему. Life.ru публиковал видео из салона самолёта во время резкого снижения. После нападения посадить лайнер помогли российские и украинские лётчики, которые находились среди пассажиров рейса FlyDubai из Дубая в Тель-Авив.
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