Трамп: Насмотревшийся шоу о катастрофах сантехник спас самолёт FlyDubai

Пассажирский самолёт FlyDubai удалось спасти благодаря израильскому сантехнику, который увлекался передачами об авиакатастрофах и раньше никогда не управлял самолётом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп рассказал, что обсудил произошедшее с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. По его словам, второй пилот был террористом или человеком с психическими проблемами, он напал на командира экипажа с ножом.

«Израильский сантехник, который никогда не летал на самолёте, вытащил этого парня из кресла и отбросил его назад, схватил штурвал, поднял его — и выровнял самолёт непосредственно перед крушением», — сказал Трамп.

Трамп также описал состояние самолёта в этот момент. По его словам, лайнер снижался под большим углом и на высокой скорости. Из-за нагрузки у самолёта отвалился руль высоты. Пассажир при этом сумел удержать управление, а другие находившиеся в салоне люди помогли обезвредить нападавшего.

«Самолёт падал с невероятной силой, под таким углом, что отвалился руль высоты. Лайнер не был рассчитан на такую скорость, шёл с запредельной перегрузкой. Но этот парень <...> при таких перегрузках выдернул того парня из кресла и отбросил назад. Пассажиры навалились и схватили его», — сказал Трамп.

Американский президент утверждает, что после этого сантехник продолжил управлять самолётом. Он потянул штурвал на себя и выровнял лайнер, не дав ему упасть. Позже пассажира спросили, откуда он знал, что делать в такой ситуации. По словам Трампа, тот рассказал о своей привычке смотреть передачи об авиакатастрофах.

«Когда его спросили, почему он так поступил, он сказал, что смотрит шоу «Расследования авиакатастроф». Он много его смотрел и из этой передачи примерно понял, как управлять самолётом», — указал Трамп.