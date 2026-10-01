Посольство Израиля допустило, что ЧП на рейсе FlyDubai было попыткой теракта

Инцидент на борту самолёта FlyDubai, который совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии по пути из Дубая в Тель-Авив, в Израиле рассматривают как возможную попытку террористического нападения. Об этом сообщили в посольстве Израиля в Москве.

«Инцидент на борту рейса FlyDubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив, по всей видимости, был попыткой джихадистского террористического нападения, направленного против Израиля, ОАЭ и идеи, воплощённой в Авраамских соглашениях», — говорится в заявлении.

В диппредставительстве также сообщили, что, по предварительной информации, пилот намеревался разбить самолёт с пассажирами на борту.

Израильская сторона призвала осудить произошедшее всех, кто заинтересован в сохранении мира и стабильности в Персидском заливе и на Ближнем Востоке. В посольстве отметили, что произошедшее показывает необходимость совместного противодействия терроризму со стороны Израиля и ОАЭ. Дипломаты также заявили, что попытки нарушить мир и процесс нормализации отношений не должны определять дальнейшее развитие региона и двусторонних связей.

Позже появились сообщения о драке в кабине пилотов. Life.ru также публиковал видео из салона самолёта. Один из пассажиров сообщил об обезвреживании угрозы на борту. Власти ОАЭ и Саудовской Аравии начали собственные расследования инцидента.