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Регион
Опубликовано 1 октября, 02:21

Посольство Израиля допустило, что ЧП на рейсе FlyDubai было попыткой теракта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kbp.spotter

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kbp.spotter

Инцидент на борту самолёта FlyDubai, который совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии по пути из Дубая в Тель-Авив, в Израиле рассматривают как возможную попытку террористического нападения. Об этом сообщили в посольстве Израиля в Москве.

«Инцидент на борту рейса FlyDubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив, по всей видимости, был попыткой джихадистского террористического нападения, направленного против Израиля, ОАЭ и идеи, воплощённой в Авраамских соглашениях»,говорится в заявлении.

В диппредставительстве также сообщили, что, по предварительной информации, пилот намеревался разбить самолёт с пассажирами на борту.

Израильская сторона призвала осудить произошедшее всех, кто заинтересован в сохранении мира и стабильности в Персидском заливе и на Ближнем Востоке. В посольстве отметили, что произошедшее показывает необходимость совместного противодействия терроризму со стороны Израиля и ОАЭ. Дипломаты также заявили, что попытки нарушить мир и процесс нормализации отношений не должны определять дальнейшее развитие региона и двусторонних связей.

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Утром 30 сентября Boeing 737 FlyDubai подал аварийные коды 7700 и 7500, которые указывают на чрезвычайную ситуацию и захват самолёта. После этого лайнер резко снизился и изменил курс в сторону Саудовской Аравии. Самолёт совершил посадку в Табуке. Оба пилота получили травмы и после посадки отправились в больницу, пассажиры не пострадали.

Позже появились сообщения о драке в кабине пилотов. Life.ru также публиковал видео из салона самолёта. Один из пассажиров сообщил об обезвреживании угрозы на борту. Власти ОАЭ и Саудовской Аравии начали собственные расследования инцидента.

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Лия Мурадьян
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