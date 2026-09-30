«Наподобие 11 сентября»: В Израиле раскрыли «террористическую» версию ЧП с рейсом Flydubai

Один из пилотов рейса Flydubai Дубай — Тель-Авив мог намереваться устроить теракт по сценарию атак 11 сентября 2001 года. Такую версию 12-му каналу израильского телевидения изложил высокопоставленный израильский чиновник.

«Один пилот ударил ножом другого и попытался повторить теракт наподобие 11 сентября — угнать самолёт и разбить его либо о землю, либо о какой-то объект», — рассказал собеседник телеканала.

По данным N12, подозреваемым является второй пилот — гражданин Омана. Его задержали в Саудовской Аравии, где сейчас проходит допрос. Израильская сторона ожидает результатов расследования.

Позднее выяснилось, что в кабине произошёл физический конфликт. Life.ru рассказывал о первых версиях случившегося, однако первоначальные сообщения о российском и украинском происхождении пилотов впоследствии не подтвердились. По более поздним данным израильских СМИ, командир является гражданином ОАЭ, а подозреваемый второй пилот — гражданином Омана.

Во время инцидента самолёт резко потерял несколько тысяч метров высоты. После экстренной посадки в саудовском Табуке обоих пилотов госпитализировали с травмами, при этом пассажиры остались живы. На появившихся позднее кадрах Life.ru обратил внимание на повреждения хвостовой части Boeing 737 MAX 8.

Один из пассажиров после случившегося записал видео со следами крови и рассказал, что находившиеся на борту люди вместе с экипажем смогли справиться с угрозой. По данным израильской стороны, пассажир и член экипажа сумели попасть в кабину и обезвредить нападавшего, а находившаяся на борту дополнительная лётная команда стабилизировала самолёт и посадила его.