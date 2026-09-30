«Христос одерживает победу»: Священник увидел знак в спасении рейса Flydubai русским и украинцем

Помощь человеку в беде стирает национальные различия, а совместные действия русского и украинца ради спасения пассажиров могут стать примером христианской любви. Так сообщения о посадке самолёта Flydubai двумя пилотами-пассажирами прокомментировал Life.ru священник РПЦ, проповедник и миссионер Стахий Колотвин.

По его словам, для православного человека на первом месте должна стоять забота о ближнем. Это означает не только помощь пострадавшему, но и готовность остановить того, кто угрожает чужой жизни.

«Когда человек поступает по-христиански, то все эти рамки стираются. Именно поэтому отношение у каждого православного человека прежде всего такое: позаботиться о человеке, попавшем в беду, и в том числе остановить злодея, который несёт другим смерть», — подчеркнул отец Стахий.

Священник убеждён, что у русских нет вражды к украинцам. По его мнению, людей необходимо освободить от влияния тех, кто сталкивает их друг с другом.

«Никакой радости ни русскому, ни украинцу от взаимных конфликтов нет», — отметил собеседник Life.ru.

Символичным Колотвин назвал и то, что история произошла в небе. Он напомнил евангельские слова: «Я видел сатану*, спадшего с неба, как молнию». По мысли священника, зло теряет силу, когда люди выбирают любовь и поступают по Божьим заповедям.

«В таком, пусть и волнительном, но всё-таки разовом инциденте мы можем видеть, как Христос одерживает победу над сатаной* благодаря тому, что в данном конкретном случае люди решили послушать Господа. А тот, кто решил послушать лукавого, проиграл», — заключил он.

Ранее СМИ выяснили, что самолёт Flydubai после ЧП помогли посадить россиянин и украинец, летевшие пассажирами. Лайнер выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив и совершил экстренную посадку в саудовском Табуке. По одной из версий, второй пилот намеревался свести счёты с жизнью, устроив авиакатастрофу, однако командир ему помешал. Оба были госпитализированы с травмами, все пассажиры находились в безопасности.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.