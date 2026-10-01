Пилотов экстренно севшего в Саудовской Аравии Flydubai отправили в ОАЭ

Пилоты рейса Flydubai, экстренно севшего в Саудовской Аравии после конфликта в кабине, вылетели в ОАЭ. Их сопровождали сотрудники эмиратской службы безопасности, сообщило МВД королевства.

«Командир воздушного судна и второй пилот после улучшения состояния здоровья и с разрешения врачей покинули королевство, направившись в Абу-Даби утром 1 октября в сопровождении эмиратской службы безопасности», — говорится в заявлении ведомства.

Саудовское МВД также подтвердило, что причиной инцидента стала драка между лётчиками. По предварительным данным расследования, второй пилот напал на командира, в результате чего оба получили травмы различной степени тяжести.

Остальные шесть членов экипажа ранее вернулись в Дубай. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Накануне Life.ru писал, что власти ОАЭ и Саудовской Аравии начали собственные расследования инцидента с рейсом Flydubai. Специалисты изучают обстоятельства конфликта и вопросы безопасности полёта.

Напомним, 30 сентября самолёт Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, экстренно сел в Саудовской Аравии после ЧП в кабине пилотов. По версии израильской стороны, один из пилотов напал с ножом на другого, после чего борт начал резко терять высоту. Раненый командир сумел открыть дверь кабины, а пассажиры и члены экипажа обезвредили нападавшего. Самолёт удалось стабилизировать и посадить в аэропорту Табука. Все пассажиры остались живы, пострадавшему пилоту потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства и мотивы произошедшего расследуются.