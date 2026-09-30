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Опубликовано 30 сентября, 21:55

FlyDubai отказалась раскрывать гражданство пилотов после ЧП на рейсе в Израиль

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kbp.spotter

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kbp.spotter

Flydubai отказалась раскрывать гражданство двух пилотов рейса Дубай — Тель-Авив, который утром 30 сентября экстренно сел в Саудовской Аравии. Как сообщает The National, в авиакомпании заявили, что полная картина происшествия станет ясна только после изучения данных бортовых самописцев.

Высокопоставленный представитель перевозчика также сообщил, что во время инцидента был повреждён руль направления самолёта. При этом серьёзных травм среди пассажиров, по данным компании, не зафиксировано.

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Утром 30 сентября Boeing 737 Flydubai подал аварийные коды 7700 и 7500, резко снизился и повернул к Саудовской Аравии. После посадки в Табуке оба пилота с травмами попали в больницу, пассажиры не пострадали. Позже появились свидетельства о драке в кабине: Life.ru публиковал видео из салона, а один из пассажиров сообщил об обезвреживании угрозы на борту. Власти ОАЭ и Саудовской Аравии уже начали собственные расследования.

Больше новостей об авариях и опасных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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