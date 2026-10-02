Раненый пилот FlyDubai вышел на связь из больницы и рассказал Моди о нападении и «борьбе за жизнь»

Командир рейса Flydubai FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, который едва не потерпел крушение, рассказал, что второй пилот напал на него и ранил ножом. Когда лайнер начал резко терять высоту, Смит Маччхар открыл дверь кабины, чтобы пассажиры смогли вмешаться и остановить нападавшего. О рассказе индийского лётчика сообщает Sky News.

Маччхар говорил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по видеосвязи из больницы в Абу-Даби. Вспоминая нападение, капитан рассказал, что упал на пол и понял: самолёт теряет высоту. Он собрал последние силы, добрался до двери и открыл её, хотя нападавший всё ещё наносил ему удары.

После этого пассажиры и члены экипажа смогли попасть в кабину и обезвредить второго пилота. Маччхар подчеркнул, что каждый, кто вмешался, помог спасти самолёт. Моди похвалил капитана и сказал, что тот, несмотря на тяжёлые ранения, думал о жизни пассажиров, а не о собственной безопасности.

Посольство Индии в ОАЭ сообщило, что Маччхар восстанавливается и находится в хорошем состоянии. Второго пилота, гражданина Омана, арестовали в Саудовской Аравии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допускал, что происшествие могло обернуться новой трагедией масштаба 11 сентября. Он считает, что пилот подвергся «радикальной обработке».

На борту находились более 170 человек, в основном израильтяне. Четверо пассажиров рассказали, что после задержания второй пилот просил их убить его. Один из пассажиров, попавших в кабину, потянул штурвал на себя и помог выровнять лайнер; затем управление приняли два пилота, летевшие не при исполнении, и посадили самолёт в Табуке, в Саудовской Аравии. На снимках воздушного судна заметили повреждение руля направления — предположительно, оно появилось во время резкого снижения, когда лайнер оставался без управления.

После происшествия Саудовская Аравия и ОАЭ начали собственные расследования. Когда врачи разрешили продолжить путь, командира и второго пилота отправили в Абу-Даби под сопровождением эмиратской службы безопасности. Власти выясняют обстоятельства случившегося и возможные мотивы нападавшего.