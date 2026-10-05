Прошлым пилота «адского‎» рейса Flydubai занялась полиция Новой Зеландии

Расследование вокруг второго пилота Flydubai Хамама аль-Хаммами вышло за пределы Ближнего Востока. Полиция Новой Зеландии проверяет период, который он провёл в стране, после нападения на командира лайнера, летевшего из Дубая в Тель-Авив.

Правоохранители подтвердили, что аль-Хаммами некоторое время находился в Новой Зеландии. Что именно он делал там и какие обстоятельства заинтересовали следствие, пока не раскрывается.

Отдельную проверку ранее начала Австралия. Аль-Хаммами с 2015 по 2017 год учился в Мельбурнском королевском технологическом университете по технической специальности, но образование не завершил. В 2019 году его австралийская виза была аннулирована.

Новые подробности появились и о карьере второго пилота. По данным The Wall Street Journal, после отстранения от полётов в Oman Air в 2025 году он пытался устроиться в Royal Air Maroc. В марокканской авиакомпании аль-Хаммами прошёл трёхмесячную теоретическую подготовку, однако в итоге работу не получил. В феврале 2026 года он устроился в Flydubai.