Версия о русском и украинском пилотах на рейсе Flydubai появилась из-за шутки

Версия о том, что пилотами злополучного рейса Flydubai Дубай — Тель-Авив были русский и украинец, появилась из-за шутки в закрытом журналистском чате. Сразу после инцидента участник WhatsApp*-чата для израильских журналистов предположил, что один из пилотов может быть россиянином, а второй — украинцем. Позднее автор сообщения признался, что просто пошутил.

Однако в том же чате находился ведущий израильского 12-го канала. Он озвучил непроверенную информацию в эфире, после чего версию о происхождении пилотов начали распространять другие израильские, а затем и зарубежные СМИ.

В результате предположение из закрытой переписки быстро превратилось в одну из основных версий инцидента. Позднее сообщения о российском и украинском гражданстве членов экипажа не подтвердились, пишет «База».

Сам инцидент произошёл 30 сентября на рейсе FZ1073 из Дубая в Тель-Авив. Во время полёта Boeing 737 MAX 8 резко потерял более 16 тысяч футов высоты примерно за полминуты, после чего экипаж передал сначала аварийный код 7700, а затем 7500 — сигнал о незаконном вмешательстве на борту. По данным Reuters и израильских властей, второй пилот — гражданин Омана — напал на командира из Индии и ранил его ножом. Раненому капитану удалось открыть кабину, после чего пассажиры и члены экипажа обезвредили нападавшего, а находившиеся на борту резервные пилоты взяли управление и посадили самолёт в саудовском Табуке.

После ЧП Flydubai временно приостановила рейсы в Израиль и обратно до завершения расследования. ОАЭ и Саудовская Аравия начали совместно выяснять обстоятельства произошедшего, в том числе мотив нападавшего и возможную предварительную подготовку. Израильская сторона рассматривает версию попытки теракта, тогда как сама авиакомпания призывает дождаться результатов расследования.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пилот FlyDubai подвергся «радикальной обработке». сослался на личные сведения о подозреваемом и подчеркнул, что окончательных выводов о мотивах пока нет.