Пилот flydubai подвергся «радикальной обработке», заявил Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что второй пилот Flydubai мог намеренно направить самолёт к земле. В интервью Fox News он связал эту версию с данными о радикальных исламистских взглядах пилота и его склонности к суициду. Нетаньяху сослался на личные сведения о подозреваемом и подчеркнул, что окончательных выводов о мотивах пока нет.

По данным Reuters со ссылкой на двух израильских чиновников, спецслужбы считают, что второй пилот, гражданин Омана действовал один. В ОАЭ расследуют возможную связь инцидента с терроризмом и выясняют, могло ли нападение быть спланировано заранее.

Утром 30 сентября рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив подал аварийные сигналы и экстренно сел в Табуке. Пассажиры помогли обезвредить второго пилота, а самолёт посадил резервный экипаж. После лечения обоих пилотов отправили из Саудовской Аравии в ОАЭ.