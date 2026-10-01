Израильский сантехник спас пассажиров самолёта Flydubai, заявил Нетаньяху
Нетаньяху: Сантехник помог спасти Flydubai после нападения на пилота
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Израильский сантехник Янив Хаюн оказался одним из пассажиров, которые помогли предотвратить катастрофу на борту Flydubai. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал об их встрече в интервью Fox News после ЧП на рейсе из Дубая в Тель-Авив.
По словам премьера, на борту находились семья Хаюна и ещё 174 человека, большинство из которых были израильтянами. Нетаньяху спросил мужчину, как тот решился вмешаться.
«Я просто должен был это сделать», — привёл он ответ пассажира.
Позже премьер поинтересовался профессией Хаюна.
«Я сантехник. Я прочищаю канализационные засоры», — ответил мужчина.
Нетаньяху назвал действия пассажира хладнокровными и героическими и заявил, что они помогли предотвратить «ещё одно 11 сентября».
Нетаньяху также допустил, что при нападении мог использоваться не только нож, но и топор. Однако точный тип оружия пока официально не установлен, а мотив второго пилота остаётся предметом расследования.
Ранее Life.ru сообщал, что Boeing 737 сначала передал аварийный код 7700, а затем сигнал 7500 о возможном незаконном вмешательстве. После происшествия ОАЭ и Саудовская Аравия начали собственные расследования, а специалисты приступили к сбору материалов и проверке обстоятельств полёта. Затем Flydubai приостановила рейсы в Израиль и обратно до окончания разбирательства. Пассажиров позже доставили из Саудовской Аравии в Израиль резервным бортом. Перед вылетом запасного самолёта его экипаж проверила израильская разведка «Моссад».
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