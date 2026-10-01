Израильский сантехник спас пассажиров самолёта Flydubai, заявил Нетаньяху

Израильский сантехник Янив Хаюн оказался одним из пассажиров, которые помогли предотвратить катастрофу на борту Flydubai. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал об их встрече в интервью Fox News после ЧП на рейсе из Дубая в Тель-Авив.

По словам премьера, на борту находились семья Хаюна и ещё 174 человека, большинство из которых были израильтянами. Нетаньяху спросил мужчину, как тот решился вмешаться.

«Я просто должен был это сделать», — привёл он ответ пассажира.

Позже премьер поинтересовался профессией Хаюна.

«Я сантехник. Я прочищаю канализационные засоры», — ответил мужчина.

Нетаньяху назвал действия пассажира хладнокровными и героическими и заявил, что они помогли предотвратить «ещё одно 11 сентября».

Нетаньяху также допустил, что при нападении мог использоваться не только нож, но и топор. Однако точный тип оружия пока официально не установлен, а мотив второго пилота остаётся предметом расследования.