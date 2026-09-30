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Опубликовано 30 сентября, 18:05

Пассажиры «адского» рейса Flydubai заставили «Моссад» проверить пилотов запасного борта

Самолёт Flydubai с израильтянами вылетел в Тель-Авив после проверки «Моссада»

Обложка © Wikipedia / Anna Zvereva

Обложка © Wikipedia / Anna Zvereva

Эвакуационный самолёт авиакомпании Flydubai с израильскими пассажирами вылетел из Саудовской Аравии в Тель-Авив после завершения проверки пилотов. Об этом сообщает портал Ynet.

Личности членов экипажа, прибывших для выполнения рейса, проверяла израильская разведывательная служба «Моссад». После завершения необходимых процедур воздушное судно отправилось в пункт назначения. Дело в том, что часть пассажиров «адского» рейса отказывалась садиться в запасной самолёт эмиратского перевозчика из-за опасений за собственную безопасность.

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30 сентября на рейсе из Дубая в Тель-Авив произошло ЧП. По сообщениям израильских властей, второй пилот напал на командира с ножом и пытался устроить авиакатастрофу. Русский и украинец вместе спасли людей — они летели как пассажиры, но после ЧП взяли на себя управление самолётом. Flydubai направила резервный самолёт в Саудовскую Аравию для эвакуации пассажиров.

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Анастасия Никонорова
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