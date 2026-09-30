Пассажиры «адского» рейса Flydubai заставили «Моссад» проверить пилотов запасного борта

Эвакуационный самолёт авиакомпании Flydubai с израильскими пассажирами вылетел из Саудовской Аравии в Тель-Авив после завершения проверки пилотов. Об этом сообщает портал Ynet.

Личности членов экипажа, прибывших для выполнения рейса, проверяла израильская разведывательная служба «Моссад». После завершения необходимых процедур воздушное судно отправилось в пункт назначения. Дело в том, что часть пассажиров «адского» рейса отказывалась садиться в запасной самолёт эмиратского перевозчика из-за опасений за собственную безопасность.