Стало известно имя пилота FlyDubai, напавшего на командира

Вторым пилотом FlyDubai, напавшим на командира экипажа во время рейса в Израиль, является 29-летний гражданин Омана Хамам аль-Хаммами. Его имя назвали источники ABC News, знакомые с расследованием.

По их данным, в 2024 году аль-Хаммами проходил стажировку в Oman Air. Во время проверки у него обнаружили экстремистские материалы, после чего молодого пилота сочли угрозой безопасности и отстранили от полётов. При этом из авиакомпании его не уволили, а перевели на административную работу.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что подозреваемый прошёл «исламистскую радикализацию». Ожидается, что представители Израиля примут участие в его допросе. Аль-Хаммами получил образование в сфере авиационного управления в Великобритании. Buckinghamshire New University подтвердил, что он окончил трёхлетнюю дистанционную программу и в 2023 году получил диплом. Лётной подготовки в этом учебном заведении он не проходил.

Представитель австралийского университета, где аль-Хаммами, предположительно, изучал инженерное дело, отказался от комментариев и направил запрос ABC News в Федеральную полицию Австралии. FlyDubai, Oman Air и посольство Омана телеканалу не ответили.

Ранее командир рейса Flydubai FZ1073, который чуть не разбился, рассказал о нападении второго пилота. Он связался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди из больницы в Абу-Даби. Капитан вспомнил, как упал на пол и осознал, что самолёт теряет высоту. Собрав силы, он добрался до двери и открыл её, несмотря на удары нападавшего. После этого пассажиры и экипаж смогли войти в кабину и нейтрализовать второго пилота.