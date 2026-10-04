СМИ раскрыли предполагаемый план напавшего на пилота Flydubai

Второй пилот рейса Flydubai FZ1073 Хамам аль-Хаммами, напавший на командира воздушного судна во время полёта из Дубая в Тель-Авив, предположительно собирался направить на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Новые подробности расследования приводит израильский 12-й канал со ссылкой на данные следствия и разведки.

По этой версии, 29-летний гражданин Омана заранее продумал последовательность действий. Он якобы намеревался незаметно вывести из строя командира Смита Маччхара, сохранить обычный маршрут и продолжить полёт в сторону Израиля, чтобы до последнего не вызвать подозрений у диспетчеров и служб безопасности.

Сообщается, что нападение аль-Хаммами начал, когда Boeing 737 MAX 8 находился на маршруте в непосредственной близости от Израиля. Следствие рассматривает версию, что такой момент был выбран намеренно: после захвата управления второй пилот мог бы продолжить стандартный заход в сторону Тель-Авива, а затем резко изменить траекторию.

Инцидент произошёл 30 сентября. По данным властей ОАЭ, второй пилот напал на капитана с аварийным топором и попытался завладеть управлением самолётом. Лайнер резко потерял более 14 тысяч футов высоты менее чем за полминуты, после чего экипаж передал сигналы общей аварии и незаконного вмешательства.

Несмотря на ранения, Маччхар сумел открыть дверь кабины. После этого члены экипажа и пассажиры ворвались внутрь и обезвредили нападавшего. Два находившихся на борту резервных пилота взяли управление на себя и посадили самолёт в саудовском Табуке. На борту находились более 170 человек.

Позже власти ОАЭ официально назвали произошедшее попыткой террористической атаки. Аль-Хаммами после задержания был передан эмиратским силовикам, а следователи начали изучать его контакты, цифровые устройства и возможные связи с другими лицами. Пока окончательно не установлено, действовал ли он самостоятельно.

Отдельное внимание следствия привлекло прошлое второго пилота. По данным источников американских СМИ, в 2024 году во время работы стажёром в Oman Air у него якобы обнаружили материалы экстремистского характера, после чего его отстранили от полётов как представляющего потенциальную угрозу безопасности. Позднее он устроился в Flydubai.

Ранее Life.ru сообщал, что напавший на командира Flydubai аль-Хаммами ранее учился в британском университете. Он окончил трёхлетнюю дистанционную программу по управлению в сфере авиации в Buckinghamshire New University, однако лётную подготовку там не проходил. После атаки на рейсе FZ1073 следователи начали подробно изучать его биографию и возможные признаки радикализации.