Напавший на командира рейса Flydubai учился в Британии, но не на лётчика

Второй пилот рейса Flydubai, устроивший нападение на командира воздушного судна, в прошлом получал образование в Великобритании. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Речь идёт о 29-летнем гражданине Омана Хаммаме аль-Хаммами. По данным издания, он окончил трёхлетнюю дистанционную программу по управлению в сфере авиации.

Обучение проходило в Новом университете Бакингемшира. Это учебное заведение находится в Хай-Уикоме — небольшом городе неподалёку от Лондона.

В самом университете уточнили, что аль-Хаммами действительно завершил заочный курс в 2023 году. При этом там подчеркнули, что на лётчика в этом вузе он не учился.

Напомним, что инцидент произошёл 30 сентября на борту лайнера, выполнявшего рейс FZ1073 по маршруту Дубай — Тель-Авив. Второй пилот совершил нападение на командира воздушного судна Смита Маччхара прямо в кабине, что привело к резкому снижению высоты Boeing 737. Несмотря на полученные травмы, капитан смог открыть дверь, позволив экипажу и пассажирам нейтрализовать агрессора. В итоге самолёт совершил благополучную посадку в саудовском Табуке. Происшествие расследователи признали терактом. По словам генпрокурора ОАЭ Хамада Сейфа аш-Шамси, второй пилот планировал атаку и попытался перехватить управление самолётом.