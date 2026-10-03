Наследный принц Дубая навестил в больнице пилота Flydubai, спасшего пассажиров

Наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум лично навестил в больнице раненого пилота Flydubai Смита Маччхара, который помог предотвратить катастрофу рейса с более чем 170 людьми на борту. Об этом вице-премьер ОАЭ написал в соцсети X.

Шейх поблагодарил капитана за мужество, ответственность и стремление спасти человеческие жизни. От имени руководства ОАЭ он выразил Маччхару признательность и заявил, что страна гордится пилотом.

«От нас и от руководства страны мы выражаем ему глубочайшую признательность и благодарность», — отметил Хамдан бен Мухаммед.

Маччхар получил тяжёлые ранения 30 сентября во время рейса FZ1073 из Дубая в Тель-Авив. Второй пилот напал на командира в кабине, после чего Boeing 737 начал резко терять высоту. Несмотря на ранения, капитан сумел открыть дверь кабины, благодаря чему пассажиры и члены экипажа смогли вмешаться и обезвредить нападавшего. Самолёт в итоге благополучно посадили в саудовском Табуке.

Ранее раненый Смит Маччхар рассказал из больницы, как собрал последние силы и открыл дверь кабины, когда лайнер уже стремительно терял высоту. Пилот подчеркнул, что в тот момент думал о спасении находившихся на борту людей. После ЧП Саудовская Аравия и ОАЭ начали расследование обстоятельств нападения на рейсе Flydubai. После улучшения состояния обоих пилотов перевезли из Саудовской Аравии в ОАЭ в сопровождении сотрудников эмиратской службы безопасности.

Позднее СМИ сообщили, что второго пилота ранее отстраняли от полётов в Омане из-за опасений по поводу его радикальных взглядов. Окончательные выводы о мотивах нападавшего пока не обнародованы.