Израилю заранее передали имена пилотов Flydubai, но угрозы в них не увидели

Власти Израиля ещё до вылета рейса Flydubai из Дубая получили от ОАЭ данные о пассажирах и членах экипажа, включая их имена и гражданство. Никого из находившихся в списке израильская сторона не обозначила как угрозу, сообщает Associated Press со ссылкой на региональных чиновников.

Речь идёт о рейсе FZ1073 Дубай — Тель-Авив, на котором второй пилот впоследствии попытался перехватить управление самолётом. По данным собеседников AP, список был передан Израилю в рамках стандартных авиационных процедур ещё до отправления борта.

При этом после инцидента между израильскими ведомствами возникли разночтения. ШАБАК заявил, что за проверку списков пассажиров иностранных рейсов отвечает Министерство транспорта. Глава ведомства Мири Регев, в свою очередь, утверждает, что её министерство не получало ни такого перечня, ни каких-либо предупреждений.

Руководитель службы авиационной безопасности израильского Минтранса Двир Рубенштейн пояснил, что ведомство в значительной степени полагается на проверки, проводимые страной вылета, и не располагает возможностями самостоятельно проверять каждого пассажира и члена экипажа каждого международного рейса.

После посадки ОАЭ и Саудовская Аравия начали отдельные расследования обстоятельств ЧП. Четверых пассажиров, участвовавших в спасении лайнера, президент Израиля предложил наградить за гражданский героизм.