Израилю заранее передали имена пилотов Flydubai, но угрозы в них не увидели
AP: Израиль получил данные об экипаже Flydubai ещё до вылета
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Власти Израиля ещё до вылета рейса Flydubai из Дубая получили от ОАЭ данные о пассажирах и членах экипажа, включая их имена и гражданство. Никого из находившихся в списке израильская сторона не обозначила как угрозу, сообщает Associated Press со ссылкой на региональных чиновников.
Речь идёт о рейсе FZ1073 Дубай — Тель-Авив, на котором второй пилот впоследствии попытался перехватить управление самолётом. По данным собеседников AP, список был передан Израилю в рамках стандартных авиационных процедур ещё до отправления борта.
При этом после инцидента между израильскими ведомствами возникли разночтения. ШАБАК заявил, что за проверку списков пассажиров иностранных рейсов отвечает Министерство транспорта. Глава ведомства Мири Регев, в свою очередь, утверждает, что её министерство не получало ни такого перечня, ни каких-либо предупреждений.
Руководитель службы авиационной безопасности израильского Минтранса Двир Рубенштейн пояснил, что ведомство в значительной степени полагается на проверки, проводимые страной вылета, и не располагает возможностями самостоятельно проверять каждого пассажира и члена экипажа каждого международного рейса.
Инцидент произошёл 30 сентября. Life.ru первым сообщал об экстренной посадке Boeing 737 Flydubai в саудовском Табуке после того, как самолёт передал аварийные коды 7700 и 7500. Позднее перевозчик подтвердил конфликт в кабине и перехват управления другими находившимися на борту сотрудниками.
Затем выяснилось, что командиром лайнера был гражданин Индии Смит Маччхар. Life.ru рассказывал, как после нападения его госпитализировали, а позднее сам пилот описал борьбу за спасение самолёта и пассажиров. 3 октября наследный принц Дубая навестил Маччхара в больнице.
Личность второго пилота установили позже: им оказался 29-летний гражданин Омана Хамам аль-Хаммами. Life.ru публиковал его имя, а затем сообщал, что в Омане его ранее отстраняли от полётов из-за опасений по поводу радикальных взглядов. Изначально появившаяся версия о российском и украинском гражданстве пилотов впоследствии оказалась основана на шутке в журналистском чате.
Генпрокуратура ОАЭ позже квалифицировала произошедшее как террористическую атаку. По данным следствия, аль-Хаммами ударил командира аварийным авиационным топором и попытался завладеть управлением. Перед нападением, как рассказывал Маччхар, второй пилот попросил возможности помолиться.
После посадки ОАЭ и Саудовская Аравия начали отдельные расследования обстоятельств ЧП. Четверых пассажиров, участвовавших в спасении лайнера, президент Израиля предложил наградить за гражданский героизм.
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