Стало известно имя командира Flydubai, которого ранили ножом на рейсе в Израиль

Раненым во время ЧП на рейсе Flydubai из Дубая в Тель-Авив оказался гражданин Индии Смит Маччхар. Он был командиром экипажа Boeing 737, сообщает Hindustan Times.

По данным индийских СМИ, во время полёта второй пилот напал на Маччхара и нанёс ему ножевое ранение. После происшествия самолёт совершил экстренную посадку в саудовском Табуке. Точное состояние пострадавшего на данный момент не раскрывается.

Маччхар работает командиром воздушного судна во Flydubai с июня 2022 года. До этого он около 11 лет летал в индийской авиакомпании SpiceJet, где также был командиром экипажа, а позднее занимался подготовкой и проверкой пилотов.

Согласно данным его профессионального профиля, общий налёт Маччхара на Boeing 737-800 и 737 MAX 8/9 составляет около 9,75 тыс. часов. Более 6,4 тыс. часов он провёл в качестве командира воздушного судна.

Позднее Life.ru рассказывал, что подозреваемого в нападении пилота задержали власти Саудовской Аравии. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, задержанного допрашивают саудовские правоохранители. Израильская сторона утверждает, что нападавший мог пытаться привести самолёт к крушению.