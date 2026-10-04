NYP: Экипаж Flydubai требовал отпустить пилота после его нападения на командира

Члены экипажа захваченного самолёта Flydubai вступили в конфликт с пассажирами, которые удерживали второго пилота после его нападения на командира. Об этом New York Post рассказали двое пассажиров рейса.

По словам 40-летнего Цвики Манеса, после того как он вместе с Янивом Хаюном и Асафом Раюаном скрутил пилота, часть экипажа начала настаивать на его освобождении. Пассажиры, напротив, решили не подпускать бортпроводников к кабине. При этом, как утверждается, пассажиры даже надели на обезвреженного мужчину кислородную маску. Дэниел Шлихтер заявил, что их целью было сохранить ему жизнь, чтобы после посадки нападавшего могли допросить.

Когда экипаж продолжил настаивать на контроле над зоной возле кабины, пассажиры решили сами установить там порядок. Бортпроводников отправили в пятый-шестой ряд салона, а вход в кабину начал охранять один из пассажиров. После того как бортпроводники оказались в салоне, ситуация изменилась. По словам Шлихтера, экипаж понял, что произошёл чрезвычайный случай, и начал помогать перепуганным пассажирам — раздавать воду и одеяла.

New York Post подчёркивает, что членов экипажа не обвиняли в сговоре с напавшим пилотом. Flydubai отказалась комментировать их действия, заявив, что расследование продолжается.

Ранее капитан Flydubai Смит Маччхар рассказал, что второй пилот перед нападением ушёл молиться. Он из уважения не стал смотреть назад, пока напарник молился, а спустя четыре-пять минут получил сильный удар по голове. Затем пилот почувствовал, что самолёт резко снижается. Он попытался открыть дверь кабины, но, по его воспоминаниям, напарник закрыл её обратно. Маччхар оказался на полу и слышал крики людей. Капитан решил сделать ещё одну попытку. Он собрал оставшиеся силы, добрался до двери и открыл её. После этого находившиеся снаружи люди смогли попасть в кабину и взять управление самолётом.