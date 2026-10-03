Нетаньяху пригласил пилота, не допустившего катастрофу, на праздник в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил индийского пилота Flydubai Смита Маччхара принять участие в церемонии зажжения факелов на следующем Дне независимости страны. Аналогичное приглашение он адресовал премьеру Индии Нарендре Моди. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

Нетаньяху созвонился с Маччхаром 3 октября и расспросил его о нападении второго пилота во время рейса Дубай — Тель-Авив. Премьер отметил действия командира, который, несмотря на полученные травмы, сумел открыть дверь кабины и позволил находившимся снаружи людям вмешаться.

«Капитан, я хочу пригласить вас и моего дорогого друга премьер-министра Нарендру Моди зажечь праздничный факел на нашем следующем Дне независимости. Вы настоящий герой храбрых народов Израиля и Индии, вы герой для всего мира», — сказал Нетаньяху.

По его словам, право зажечь факел на этой церемонии обычно предоставляется гражданам Израиля, однако для Маччхара готовы сделать исключение. Нетаньяху также пожелал пилоту скорейшего выздоровления.

День независимости Израиля отмечается по иудейскому календарю. В 2027 году праздник начнётся вечером 11 мая и завершится вечером 12 мая.

После происшествия Саудовская Аравия и ОАЭ начали собственные расследования. Когда врачи разрешили продолжить путь, командира и второго пилота отправили в Абу-Даби под сопровождением эмиратской службы безопасности. Власти выясняют обстоятельства случившегося и возможные мотивы нападавшего.