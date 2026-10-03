Второй пилот Flydubai ушёл молиться перед нападением на капитана

Второй пилот рейса Flydubai перед нападением на капитана ушёл молиться. Смит Маччхар рассказал, что из уважения не стал смотреть назад, пока напарник молился, а спустя четыре-пять минут получил сильный удар по голове. Об этом он рассказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, запись разговора распространила канцелярия главы правительства.

«Это был обычный рейс, и второй пилот попросил… то есть потребовал, нет, не потребовал, а захотел помолиться. Многие местные молятся, и в этом нет ничего необычного. Пока он молился, я из уважения просто смотрел вперёд, а не назад. И вдруг, думаю, минуты через четыре-пять, я получил сильный удар по затылку. Моя первая мысль была, что самолёт получил катастрофическое повреждение и что-то не так. Но потом удары продолжали сыпаться один за другим», — утверждает Маччхар.

Затем пилот почувствовал, что самолёт резко снижается. Он попытался открыть дверь кабины, но, по его воспоминаниям, напарник закрыл её обратно. Маччхар оказался на полу и слышал крики людей. Капитан решил сделать ещё одну попытку. Он собрал оставшиеся силы, добрался до двери и открыл её. После этого находившиеся снаружи люди смогли попасть в кабину и взять управление самолётом.

Маччхар объяснил Нетаньяху, что изнутри дверь открывается обычным поворотом ручки. Находившиеся снаружи коллеги пытались использовать код, но второй пилот не позволял им открыть дверь. Капитану удалось дотянуться до ручки и повернуть её.

«Знаете, это, наверное, и поворот судьбы, и поворот веры, и то, что вы сделали, замечательно. Вы великий герой, рядом с вами были герои, и вы спасли положение. Вы спасли столько душ. Вы спасли дух мира, показав, что отважный пилот и отважные пассажиры могут победить это зло, каким бы угрожающим и жестоким оно ни было. Вы герой Израиля, герой Индии, герой всего мира, и скажу вам, что здесь вас встретят с распростёртыми объятиями», — утверждает Нетаньяху.

Биньямин Нетаньяху пригласил индийского пилота Flydubai принять участие в церемонии зажжения факелов на следующем Дне независимости страны. Аналогичное приглашение он адресовал премьеру Индии Нарендре Моди. Право зажечь факел на этой церемонии обычно предоставляется гражданам Израиля, однако для Маччхара готовы сделать исключение. День независимости Израиля отмечается по иудейскому календарю. В 2027 году праздник начнётся вечером 11 мая и завершится вечером 12 мая.